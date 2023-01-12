دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما قاله لمجموعة من الطلاب أمام وزير التعليم في المملكة، يوسف البنيان الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويسمع في مقطع الفيديو المتداول قول وزير الطاقة السعودي للطلاب: "زبطوا أموركم مع معاليه (وزير التعليم) لأن هو من يعطيكم إجازات".

مقطع الفيديو جاء خلال حفل إطلاق مشروع "أطفال لتبقى" الذي تنظّمه الحملة الوطنية السعودية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" إحدى مبادرات وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك بمدينة الرياض، والذي يستهدف الأطفال من عمر ( 4 - 12 سنة)، وفقا لتقرير نشرته وزارة الطاقة السعودية.

وأشار التقرير إلى أن "المشروع سيركز على رسائل عديدة منها الوعي بأهمية الطاقة في المملكة ودورها في الرخاء والتنمية، واستشعار المسؤولية في استهلاك الطاقة، وتشجيع ترشيدها، والوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفير الطاقة، إلى جانب نشر برامج توعوية ومسلسلات كرتونية وإقامة معارض متنقلة في مختلف مدن المملكة، بهدف توعية الأطفال عن استهلاك الطاقة بطريقة جاذبة، ومعرفة سلوكيات الاستهلاك بأدوات ووسائل حديثة تناسب أعمارهم".