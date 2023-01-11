دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أنشطة استكشاف حديثة أظهرت وجود مصادر متنوعة من اليورانيوم في مناطق جغرافية مختلفة في المملكة، لا سيما جبل سعيد في نطاق المدينة المنورة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، في حديثه خلال مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض، الأربعاء، أن بلاده ستدخل في شراكات من أجل تصنيع الوقود النووي من أجل الاستخدام المحلي والتصدير مع الالتزام "بكل شفافية".

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن السعودية تسعى لاستخدام الوقود النووي ضمن مساعيها لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وأنها في طريقها لأن تصبح قائدًا عالميًا في مجال إنتاج الطاقة النظيفة.

وقال المسؤول السعودي إن المملكة لديها برامج سلمية لاستخدام الطاقة النووية، موضحًا: "لقد دشنا مشروعات الطاقة النووية التي تسمى "سنيب"، وهي تعتبر أول برنامج للطاقة النووية".

ولدى السعودية برنامج نووي سعودي طموح يسعى إلى بناء مفاعلات نووية، منها مفاعلان نوويان سيستخدمان لأغراض تجارية في المرحلة الأولى، ثم سيجري توسيعه.

يأتي ذلك في وقت يثير البرنامج النووي الإيراني مخاوف الدول الخليجية المجاورة، خشية تطوير طهران لسلاح نووي.

في مقابلة مع قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت.