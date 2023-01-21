جزمة السيسي تثير تكهنات عن سعرها ونوعها بعد تداول صور اجتماع أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاجتماع قادة خليجيين إلى جانب مصر والأردن في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسط تفاعل وتكهنات حول سعر ونوع الجزمة (الحذاء) الذي كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي يرتديها خلال اللقاء.

ويظهر الرئيس المصري مرتديا حذاء رسميا بلون بني مع بنطال بلون رمادي داكن وسترة، ويجلس بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وسلطان عُمان، السلطان هيثم مع كل من الرئيس الإماراتي وملك البحرين وعاهل الأردن.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قد ذكرت في تقرير سابق أن الاجتماعي "أخوي تشاوري" دعا إليه الرئيس الإماراتي ويعقد في العاصمة أبوظبي"، الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن "رئيس الدولة سيبحث مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة".