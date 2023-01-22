السعودية.. تفاعل على "أناقة" وزير الخارجية فيصل بن فرحان في دافوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ولقطات لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالوفد السعودي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وتداول نشطاء صورا للأمير بملابس شتوية عصرية نظرا للطقس البارد وتدني درجات الحرارة في دافوس.

ويذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر العام 2019 أمرا ملكيا يعفي وزير الخارجية حينها، إبراهيم العساف، من منصبه كوزير للخارجية بعد أقل من عام على توليه المنصب نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2018، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

وشغل الأمير فيصل بن فرحان مناصب عديدة قبل توليه حقيبة الخارجية السعودية حيث شغل منصب مستشارا بمكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وكبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن وسفيراً للسعودية في ألمانيا بالإضافة إلى أنه كان عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.