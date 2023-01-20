بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن شراكة المملكة وروسيا "أمّنت استقرار" أسواق النفط، وذلك على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا.

جاء ذلك في مقابلة للأمير على بلومبيرغ نشرت وزارة الخارجية السعودية مقتطفات منها على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قال: "لدينا شراكة مهمة للغاية مع روسيا بشأن أوبك+ وهي شراكة أمنت الاستقرار في سوق النفط وهي شراكة مهمة بالنسبة لنا لا تزال مصدرا رئيسيا لإيراداتنا.."

وتابع قائلا: "أيضا هي (الشراكة) مهمة للمجتمع الدولي، نرى مصادر طاقة أخرى تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار وقد تمكنا من الحفاظ على استقرار النفط نسبيا وهذا أمر مهم وسنتعامل مع روسيا بشأن ذلك وسنتعامل مع روسيا كما تحدثنا للعثور على طريق لحل الصراع.."

وأضاف: "لدينا قضايا أخرى مع روسيا نعمل عليها ونعمل كذلك مع أوكرانيا فهي شريك تجاري كبير بالنسبة لنا.."