جورج وسوف يعلن عن اغنية جديدة لابنه وديع بعد وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الفنان السوري، جورج وسوف المعروف باسم "سلطان الطرب" عن أغنية جديدة لابنه وديع الذي وافته المنية مطلع يناير/ كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان لمكتب الفنان السوري نشر على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وورد فيه: "يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف بجانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير نظرا للظروف التي يمر بها".

وتابع البيان: "وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع".

وأوضح البيان أن الفنان السوري "سيعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبا من الله أن يبعد هذه المصائب عن الجميع".