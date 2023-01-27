تركي آل الشيخ ينشر فيديو استقبال جورج وسوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لاستقباله الفنان السوري، جورج وسوف المعروف باسم "سلطان الطرب".

جاء ذلك في تغريدة نشرها آل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، مكتفيا بتعليق قال فيه: "مع أبو وديع الغالي"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وفي تغريدة أخرى، نشر آل الشيخ صورا مع الفنان السوري وأغنية له مع صورة تجمعهما مكررا التعليق ذاته "مع أبو وديع الغالي".

وكان جورج وسوق قد أعلن عن أغنية جديدة لابنه وديع الذي وافته المنية مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، في بيان لمكتبه الذي أعلن أن الفنان "سيعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبا من الله أن يبعد هذه المصائب عن الجميع".