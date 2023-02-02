دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية جاء على هامش احتفال تكريمي للفنان السعودي الراحل، طلال مداح باسم "ليلة صوت الأرض".

وقال تركي آل الشيخ في التصريح المتداول والذي نقلته قناة روتانا كلاسيك ردا على توجيه المذيعة الشكر له على هذا التنظيم، حيث قال: "شكرا محمد بن سلمان، شكرا محمد بن سلمان هو الذي أعطانا هذه الإمكانيات وهذا الدعم.."

وتابع قائلا: "أنا أكره أن أشكر صراحة وأنا أدعو كل الإعلام، هذه كلمة إذا أنتم تبغون تسعدوني اشكروا من يستحق الشكر سيدي الأمير محمد بن سلمان".

ويذكر أن الفنان طلال مداح، المعروف في السعودية بلقب "زرياب" بسبب تعلقه بالعود وقدرته على تطويعه كما يريد، توفي على خشبة المسرح بإحدى حفلاته في 11 أغسطس/آب من عام 2000، لينتهي بذلك مشوار أحد عمالقة الفن الخليجي مع الحياة وتبقى روائعه حية.