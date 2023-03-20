دليلكم لمشاهدة المسلسلات المصرية في رمضان 2023.. القصص وقنوات العرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تركز الدراما المصرية في موسم العرض الرمضاني 2023، على قضايا المرأة، والعلاقات الاجتماعية في عدة مسلسلات، إلى جانب قصص الصعود، الكفاح، الانتقام، في حكايات يطغى الأكشن والتشويق على أحداثها، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الكوميدية، ومعظم المسلسلات تدور حكايتها ضمن 15 حلقة.

عودة للأعمال التاريخية

تعود الأعمال التاريخية إلى قائمة العروض الرمضانية من الدراما المصرية هذا الموسم، وذلك من خلال مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة محمد بن إدريس الشافعي، بين أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجري، ويضيء على فترة إقامته في مصر طلبًا للعلم.

المسلسل من تأليف: محمد هشام عبية ومجموعة كتاب مصريين وسوريين، وإخراج الليث حجو، وإنتاج MediaHub - سعدي جوهر.

بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد القيش، فرح بسيسو، أروى جودة، خالد أنور، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على DMC و CBC وART و الحياة والمحور، ومنصة WATCH IT.

كما يقدم مسلسل "سره الباتع" نوعاً من المقاربة التاريخية مع أحداث العصر الراهن في دراما تدور أحداثها المتخيلة بين 1798 والزمن الحالي، الذي تنطلق منه عملية البحث عن أسطورة، أو لغز "السلطان حامد"، البطل الشعبي الذي وقف في وجه الحملة الفرنسية على مصر، لتتقاطع الأحداث بين الزمنين، حدّ التطابق في بعض الأحيان.

المسلسل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف، وإنتاج Synergy - تامر مرسي.

بطولة: أحمد صلاح السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، ريم مصطفى، هالة صدقي،، أحمد عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، حسين فهمي، محمود قابيل، صلاح عبد الله، وممثلون كثر آخرون، ويشارك فيه أيضاً الشاعر هشام الجخ كممثل لأول مرة.

يعرض على ON والحياة، ومنصة WATCH IT.

قضايا المرأة المصرية.. قصص كفاح

تتناول العديد من المسلسلات المصرية هذا الموسم قضايا المرأة في مصر، عبر عدة حكايات، ومنها حكاية مسلسل "تحت الوصاية" الذي تدور أحداثه حول أرملة تعيل أسرتها الصغيرة من خلال عملها على مركب صيد تمتلكه، وتتصدى لسلسلة من المشاكل التي تواجهها في محيطيها العملي والأسري، حيث تتعرض للمضايقات بحكم مهنتها التي تعتبر حكرًا على الرجال، بالإضافة لمسألة الوصاية على طفليها بعد وفاة زوجها.

المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج MediaHub - سعدي جوهر.

وبطولة: منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على DMC وART، ومنصتي شاهد وWATCH IT.

وتدور حكاية مسلسل "حضرة العمدة" حول أستاذة جامعية في علم النفس، تترشح بضغطٍ من عائلتها لتشغل منصب عمدة قريتها، مما يدخلها في صراعاتٍ من أجل التغيير، وإثبات أحقية المرأة بهذا المنصب، بينما تواجه العديد من الإشكالات والسلوكيات الاجتماعية السائدة في بيئتها، كذلك يناقش العمل الذي ألّفه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، جريمة مقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المنصورة"، ليعد أول عمل درامي يقدم هذه الواقعة.

المسلسل من إخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر.

وبطولة: روبي، أحمد رزق، سميحة أيوب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، وفاء عامر، إدوارد، بسمة، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على الحياة، ومنصة WATCH IT.

وفي مسلسل "عملة نادرة" الذي تدور أحداثه في بيئة الصعيد؛ ترفض "نادرة" الاستسلام لحرمانها من الميراث بعد وفاة زوجها، وتسعى لتحصيل حقوق أولادها بكل الطرق.

المسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج العدل غروب.

وبطولة: نيللي كريم ، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على CBC و ART، ومنصة WATCH IT.

ويستوحي مسلسل "ستهم" أحداثه من قصص حقيقية لسيدات مصريات مكافحات.

المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج Codex Production.

بطولة: روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، أمير صلاح، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، المنشد حسن التهامي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على ART و LBC وروتانا والمحور والنهار.

قضايا اجتماعية "شائكة"

من المسلسلات المصرية المنتظرة لهذا الموسم؛ مسلسل "رمضان كريم" الذي يستكمل أحداثه في جزءٍ ثانٍ، يتناول قضايا تُهم الأسر المصرية، والأجواء الرمضانية في حارة شعبية، ولكن مع تغييراتٍ كبيرة طرأت على شخصيات العمل، بسبب اعتذار عدد من أبطال الجزء الأول، ووفاة اثنين أبطاله أيضًا، ويدخل على خط الأحداث شخصيات جديدة.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج السبكي.

بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، نجلاء بدر، سلوى خطاب، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، محمد لطفي، ويزو، أحمد صيام، كريم عفيفي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على النهار، والقاهرة والناس.

كما يناقش مسلسل "علاقة مشروعة"، "قضايا شائكة" في المجتمع المصري، وتحمل أحداثه التي "تحبس الأنفاس" طابعاً رومانسياً.

المسلسل من تأليف سماح حريري، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج MediaHub - سعدي جوهر.

بطولة: ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، بسنت شوقي، داليا مصطفى، وميمي جمال، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على DMC والحياة، ومنصة WATCH IT.

ويتناول مسلسل "ليل- أم البنات" تأثير التكنولوجيا وهوس الشهرة على بنات سيدة تكافح لتربيتهن، ما يزيد من مهمتها صعوبًة، ويترتب على ذلك أحداث تورط الأم في قضية مقتل رجل أعمال.

المسلسل من تأليف رانيا عاطف، سيناريو وحوار أحمد صبحي، إخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج Al-Haram Art Production – محروس المصري.

بطولة: سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على LBC، ومنصة وياك.

أكشن.. أبطال شعبيون و"خارجون عن القانون"

تعود ثنائية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "ضرب نار" وتدور أحداثه في بيئة شعبية حول "مهرة" ابنة منطقة شبرا، التي تكافح لإعالة أسرتها، تلتقي بـ "جابر" القادم من الصعيد، فيقف إلى جانبها، وتجد فيه الحب الذي طالما انتظرته، لكن قصة حبهما وكفاحهما لتأمين حياة أفضل، ستواجه الكثير من المصاعب، والصراعات.

المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج Synergy - تامر مرسي.

بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، بدرية طلبة، إيمان السيد، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على ON و ART، ومنصة WATCH IT.

وفي دراما شعبية مصرية أخرى تبدأ أحداث "الأجهر" من حي "الدرب الأحمر" بالقاهرة، وتمتد إلى أفريقيا، وتروي حكاية شاب "خارج عن القانون"، نشأ في إصلاحية بسبب مقتل والده، إلا أنه يمتلك مواصفات نبيلة.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة "ملوك"، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers.

بطولة: عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد مجدي، نور النبوي، سارة سلامة، محمود قابيل، أنوشكا وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC1 وMBC مصر ، ومنصة شاهد.

ومن حي "الدرب الأحمر" إلى "السيدة زينب" حيث تدور حكاية مسلسل "جعفر العمدة" حول رجل ذي مهابة في الحي، تكدّر حياته حادثة اختطاف طفله الرضيع، الذي يسعى للعثور عليه، وهو متزوج من 3 نساء، ويجد الحب في "عايدة".

المسلسل من قصة وإخراج محمد سامي، والسيناريو بالشراكة مع مهاب طارق، وإنتاج MediaHub - سعدي جوهر.

بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على DMCو MBC1 وMBC مصر ، ومنصتي شاهد وWATCH IT.

وفي الموسم الثالث من مسلسل "المداح" والذي يأتي بعنوان "أسطورة العشق"؛ يتابع "صابر" مغامراته مع عالم الجن، ليدخل في صراعاتٍ جديدة معهم، بعدما تمكّن في الجزء الثاني من التغلب على "مليكة".

المسلسل من تأليف: أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers.

بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، أحمد ماهر، لوسي، سلمى أبو ضيف، خالد سرحان، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC مصر، ومنصة شاهد.

ويخوض "طه" صراعات من نوعٍ آخر ليصبح أحد أكبر تجار "سوق الكانتو" كما يواجه الإنكليز، لكن صراعاً آخر بانتظاره في سبيل الحب.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج Synergy - تامر مرسي.

بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد لوهاب، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، شيرين، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على DMC و ART وLBC وروتانا، ومنصتي شاهد وWATCH IT.

كذلك يصبح تاجر قطع سيارات "بابا المجال" في مهنته التي عمل فيها منذ الصغر حتى أصبح أحد أقوى التجار في مجاله، ما يجعل بطل الحكاية على الدوام في مواجهة الصراعات، وأثقال الماضي.

المسلسل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج الباتروس- كامل أبو علي.

بطولة: مصطفى شعبان، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، جومانا مراد، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على النهار.

انتقام.. أسرار وجرائم غامضة

تعود الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إلى منافسات الموسم الرمضاني هذا العام، من خلال مسلسل "تلت التلاتة" وتدور حكايته حول 3 شقيقات توائم، لكلّ منهن حكاية تتقاطع مع الأخرى في سلسلة من الأحداث الغامضة.

المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة MGR -ممدوح شاهين.

بطولة: غادة عبد الرازق، أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على النهار، والقاهرة والناس.

وكذلك تدور أحداث مسلسل "الصندوق" حول 3 أشخاص يحاولون فك ألغاز محتويات صندوق غامض، حلّها سيساعد في إنقاذ حياة إنسان.

المسلسل من تأليف: مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، وإنتاج: E producers Productions‎‏.

بطولة: أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC مصر، ومنصة شاهد.

وبعدما كان "رشيد" يعيش حياة مستقرة وناجحة مع امرأة يحبها؛ يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه، لتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويسعى للانتقام.

المسلسل من تأليف: وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، وإنتاج: E producers Productions‎‏.

بطولة: محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، خالد كمال، محمد داش، تامر نبيل، صلاح عبد الله، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC مصر، ومنصة شاهد.

تسعى بطلة "وعود سخية" للانتقام أيضًا، بعد تعرضها للظلم، والكثير من الاتهامات في حياتها.

المسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة MGR -ممدوح شاهين.

بطولة: حنان مطاوع، عبير صبري، نضال الشافعي، سماح أنور، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على النهار، والقاهرة والناس.

وتشك بطلة مسلسل "تغيير جو" التي تعاني من أعراض "البارانويا"، أن بعضًا من أقاربها في بيروت يحاولون الاستيلاء على عقار تملكه هناك، فتقرر مغادرة مصر والتوجه إلى لبنان لاكتشاف الحقيقة.

المسلسل من تأليف منى الشيمي، ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers.

بطولة: منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC مصر.

وتدور أحداث مسلسل "جميلة" حول محامية، تحارب الفساد، وتحاول الموازنة بين عملها وعائلتها، لكن سرًا في حياتها يجعلها في مواجهة مع أقرب المقربين منها.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل غروب.

بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، هشام إسماعيل، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على CBC وON والحياة والمحور، ومنصة WATCH IT.

كوميديا اجتماعية عائلية.. وعودة بالزمن

تدور حكايات معظم المسلسلات الكوميدية المصرية هذا الموسم، حول العلاقات الأسرية، كمسلسل "مذكرات زوج" الذي يرصد يوميات زوج "مقهور من زوجته المتسلطة"، فهل ينجح الطبيب النفسي الذي يلجأ إليه في إيجاد حل لمشكلاته؟

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد بهجت، تأليف سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادي، وإنتاج Aroma Studios - تامر مرتضى.

بطولة: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، إدوارد، عمر الشناوي، سماء إبراهيم، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على CBC، ومنصة WATCH IT.

وبعد قصة حب رومانسية تكللت بزواج بطلي مسلسل "الهرشة السابعة"؛ يغزو الملل والإحباط حياتها الزوجية، ليواجها تحدي الحفاظ على تماسك زواجهما.

المسلسل من تأليف: ورشة "سرد" مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج E producers Productions‎‏.

بطولة: أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC مصر و MBC دراما، ومنصة شاهد.

كما تدور أحداث مسلسل "كامل العدد" حول قصة حب "سلمى" وهي أم عزباء لـ 4 أولاد، و "أحمد" الأب الأعزب لـ 3 أولاد؛ يتزوجان، لكنهما سرعان ما يكتشفان أن الاهتمام بعائلة تضم تسعة أفراد أصعب بكثير مما يتوقعان.

المسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج Eagle Films Production.

بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، اية سماحة، جيهان الشماشرجي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على منصة شاهد.

في حين تعود بطلة مسلسل"1000 حمد الله عَ السلامة": مع ولديها إلى مصر بعد اغتراب سنواتٍ طويلة، للبحث عن ميراث زوجها، ليفاجأوا بـ "أسرارٍ مثيرة"، ويتعرضوا منذ لحظة وصولهم لـ "مواقف قدرية" يواجهونها بطريقةٍ كوميدية.

المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج لعدل غروب.

وبطولة: يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، سماد إبرهيم، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على CBC، ومنصة WATCH IT.

عودة من نوع آخر.. ولكن إلى الوراء في رحلة عبر الزمن، يخوضها بطل مسلسل "الصفارة"، وهو مرشد سياحي، يسعى لتغيير حياته من خلال صفارة أثرية، ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف: سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش، تحت إشراف أحمد أمين ومحمود عزت، إخراج علاء إسماعيل، وإنتاج MediaHub - سعدي جوهر.

بطولة: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة.

يعرض على DMC و ART، ومنصة WATCH IT.

وكذلك تقود تعويذة في كتاب؛ بطلة مسلسل "جت سليمة" إلى مغامرات كوميدية عبر الزمن.

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندى عزت، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج السبكي.

بطولة: دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوي، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وممثلون كثر آخرون

يعرض على CBC و ART، ومنصتي شاهد و WATCH IT.

ويعيد نجم الكوميديا المصري محمد سعد تقديم شخصية " الحناوي" التي سبق وقدمها في فيلم "كركر"، وذلك في مسلسل "الحاج إكس لانس" الذي تدور أحداثه حول تاجر قطع غيار سيارات، تنهار تجارته، ويحاول علاج مشاكله ومشاكل الآخرين، بطرقٍ تؤدي دائمًا لنتائج عكسية.

المسلسل من تأليف ورشة "بلاك هورس"، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج شركة MGR -ممدوح شاهين.

بطولة: محمد سعد، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح، أحمد فتحي، وممثلون كثر آخرون

يعرض على المحور.

كما يعود الجمهور لمتابعة مغامرات "الكبير"، "جوني"، و"حزلقوم"، في موسم سابع مُنتظر من مسلسل "الكبير أوي"، حيث تبدو الأحداث "ولعانة" في "المزاريطة"، بمشاركة "هدية"، و"الكبيرة فخت"، والشخصيات الجديدة التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الموسم السادس 2022.

المسلسل من تأليف مجموعة من الكتاب تحت إشراف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج Synergy - تامر مرسي.

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، وممثلون كثر آخرون، يحل بعضهم ضيوفًا على حلقات العمل، ومنهم الفنانين: أحمد السقا، وكمال أبو رية.

يعرض على ON و ART ، ومنصتي شاهد وWATCH IT.

وفي "كشف مستعجل"، يتورط أبطال العمل في جرائم جنائية، يواجهون فيها مفارقات كوميدية، ومواقف إنسانية.

المسلسل من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج K Media- كريم أبو زكري.

بطولة: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، هناء الشوربجي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على منصة WATCH IT.

وأخيرًا.. تضم قائمة "المسلسلات الوطنية" من الدراما المصرية لموسم 2023، عملًا واحدًا فقط؛ بعنوان "الكتيبة 101"، أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، تدور حول "مواجهة كتيبة في الجيش المصري لمجموعة من الإرهابيين في سيناء."

المسلسل من تأليف إياد صلاح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج Synergy - تامر مرسي.

بطولة: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على ON و ART والمحور ، ومنصتي شاهد وWATCH IT.

كما سيلحق بمنافسات الموسم الرمضاني، مسلسل "حرب" الذي يتم تصويره حاليًا، من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد جلال، وبطولة أحمد السقا، ومحمد فراج، وإنتاج Synergy - تامر مرسي، ومن المقرر أن يعرض على ON في الأيام الـ 10 الأخيرة من رمضان.