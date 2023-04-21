دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرسل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الجمعة، تهنئة من محطة الفضاء الدولية لقادة الوطن وعائلته وأصدقائه بحلول عيد الفطر المبارك، بحسب مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجمعة.

وظهر النيادي في مقطع الفيديو مرتديا الزي الإماراتي (الكندورة)، وبأغنية "يا ليلة العيد" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال النيادي في الفيديو الذي بثه من على متن محطة الفضاء الدولية: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، الله يعود عليكم إن شاء الله باليمن والمسرة، وكل عام وأنتم طيبين، محدثكم سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: "أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي، عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع"، بحسب ما نقلت عنه (وام).

وكان النيادي قد انطلق على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6، بصحبه فريقه الفضائي في الثاني من مارس/أذار الماضي، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تستغرق 6 أشهر، لتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الفضاء.