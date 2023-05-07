باسم يوسف يثير تفاعلا بعرض قدمه بنيويورك ويرد على الانتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، باسم يوسف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض كوميدي قدمه في مدينة نيويورك، الأمريكية.

واستشهد باسم يوسف بصور لتغريدات وجهت انتقادات للعرض، ليرد بتغريدة قال فيها: "يا جدعان عيب بقى الحركات دي.. في 2015 بعتولي ناس قابضة من القنصلية يبوظوا العرض ويشتموني في المسرح ودلوقتي باعتين ناس موزعين عليهم سكريبت وواحد منهم اصلا مش عايش في نيويورك.. امبارح 1500 واحد حضروا العرض وولعنا الدنيا.. وايوه فيه الفاظ وسفالة والناس مبسوطة.. مش عايزين ناس بضان يا جماعة.. خلاص؟ وبعد كده تبقوا توزعوا سكريبت السامسونج كويس".

وفي تغريدة منفصلة شكر باسم يوسف تغريدة من Sherif Osman قال فيها: "باسم يوسف بالعربي امبارح في نيويورك كان ++Aشو ساعتين تكسير تابوهات وسياسة وضحك جامد".

وعلق صاحب حساب Mohamed Gomaa قائلا: "هو ايه علاقة بيلم فلوس بالموضوع، كان ممكن يقول رأيه ان العرض مش عاجبه وده حقه، انما انت مال امك يلم فلوس ميلمش فلوس انت مال كوزمك يعني"، ليرد عليه باسم يوسف قائلا: " مش ذنبه السكريبت المتوزع بيقول كده".