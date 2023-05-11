أي دولة فيها أفضل شاورما بالشرق الأوسط؟.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس يسأل والإجابة كانت بهذه الدولة

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أي دولة فيها أفضل شاورما بالشرق الأوسط؟.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس يسأل والإجابة كانت بهذه الدولة
صورة أرشيفية تعبيرية لعامل في مطعم شاورما Credit: ABD DOUMANY/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي يسأل عن مكان أفضل شاورما في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لمرشحة الإدارة الأمريكية لمنصب السفير في الأردن، يائيل لمبرت.

وسأل السيناتور في مقطع الفيديو المتداول: "أعلم أنك تعرفين بخبرتك في الشاورما، وقدمت ونشرت صور بعينات للشاورما خلال سفرك إلى الشرق الأوسط، وأعلم أنه سيكون سؤالا حساسا، ولكن أين أفضل شاورما في الشرق الأوسط؟".

وردت لمبرت قائلة: "السيناتور هذا سؤال حساس جدا ويمكن أن تضعني بمشكلة في المنطقة، ولكن أعتقد أنه من غير المفاجئ نظرا إلى أين تم ترشيحي للذهاب (كسفيرة)، المنافسة قريبة ولكن الشاورما الأردنية بدون أي شك هي أفضل شاورما في الشرق الأوسط".

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