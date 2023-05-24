بعد تصريح "ماسكة على الناس شيكات".. إليسا ترد على شيرين بصورتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الفنانة اللبنانية إليسا على تعليق نظيرتها المصرية، شيرين عبدالوهاب، عندما قالت إنها تشعر أنها تغني وكأنها "ماسك على الناس شيكات".

ونشرت إليسا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورتين إحداهما وهي تغني على المسرح والأخرى لسيدة تحمل شيكا.

وحملت الصورة الأولى عبارة: "كيف يراني الناس وأنا على المسرح" وحملت الصورة الثانية عبارة: "ما تراه شيرين".

وكتبت الفنانة اللبنانية تعليقا على الصورتين باللغة الإنجليزية قالت فيه: "لا مشاعر ضغينة رغم ذلك".

وكانت شيرين قد قالت خلال مشاركتها في برنامج "كاربول كاريوكي" على تلفزيون دبي إنها تشعر أن إليسا تغني وكأنها "ماسكة على الناس شيكات"، ما أثار جدلا واسعا.