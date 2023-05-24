كتابات ورسوم على فستان السعودية رجوة آل سيف بحفل الحناء بالأردن يثير تفاعلا.. اليكم ما قاله مغردون

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كتابات ورسوم على فستان السعودية رجوة آل سيف بحفل الحناء بالأردن يثير تفاعلا.. اليكم ما قاله مغردون
Credit: @Petranews

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفستان الذي ارتدته السعودية، رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والذي ارتدته خلال "حفل الحناء" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء وجود كلمات ورسوم كالنجمة السباعية على الفستان ملقين الضوء على أنه من تصميم المصممة السعودية، هنيدة الصيرفي.

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد نشرت على صفحتها الرسمية على منصة انستغرام، وأظهر جوانب من حفل الحناء ولقطة مسح رجوة آل سيف لدموعها متأثرة بكلمة الملكة رانيا والتي رحبت فيها بين عائلتها وأهلها مخاطبة والدتها بأن رجوة "في عيوننا وعيون حسين".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد آل سيف، في الأول من يونيو/حزيران 2023.

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