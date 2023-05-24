دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل حناء السعودية، رجوة آل سيف، والتي سيعقد قرانها على ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأسبوع المقبل.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مقطع فيديو من الحفل ذاكرة: "من حفل العشاء الذي اقامته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة".

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد نشرت على صفحتها الرسمية على منصة انستغرام، وأظهر جوانب من حفل الحناء ولقطة مسح رجوة آل سيف لدموعها متأثرة بكلمة الملكة رانيا والتي رحبت فيها بين عائلتها وأهلها مخاطبة والدتها بأن رجوة "في عيوننا وعيون حسين".

وأقامت الملكة رانيا العبدالله، مساء الاثنين، حفلة حنّاء في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.

وقالت الملكة رانيا اثناء الحفل موجهة كلامها للحضور: "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة انكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر ... وزي أي أم أنا من زمان بحلم اشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وان شاء الله الله يتمم على خير".

وأضافت الملكة رانيا: "وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وتابعت الملكة موجهة حديثها لخطيبة ولي العهد: "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".

ووجهت الملكة رانيا كلمات لوالدة رجوة آل سيف قائلة: "أم فيصل، احنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك... بس بدي اطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".

وتابعت الملكة قائلة: "بتعرفوا احنا كأمهات، ايش بدنا من الدنيا غير أنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ وأنا، سيدنا المغفور له الملك الحسين الله يرحمه، قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، أنا وعدته وعد، قلتله حسين رح يتربى زي ما أنت بدك".

وأضافت الملكة: "فاليوم بطلع على حسين، بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني كوالده، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته ومع عرسه، كيف حابب انه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات، لكن بالتحضيرات كمان".

وختمت الملكة رانيا بالقول: "هو فعلاً شاب هاشمي واعي وعارف انه هو منكم وإلكم، وان شاء الله وفيت وعدي للملك حسين، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك النا جميعاً لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية".