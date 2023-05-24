ماذا نعلم عن ولي عهد الأردن قبل أسبوع من زواجه بالسعودية رجوة آل سيف؟

صورة أرشيفية لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله باللباس العسكري العام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الديوان الملكي الأردني عن موعد عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو/ حزيران 2023.

ومع توجه الأنظار إلى هذا الحدث، نستعرض لكم نبذة سريعة عن ولي العهد الأردني وفقا لما هو منشور على الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني:

ولد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في العاصمة، عمّان، في 19 من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلادية، وهو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان و الأميرة سلمى.

صدرت الإرادة الملكية في الـ9 من شهر رجب سنة 1430 هجرية، الموافق 2 من شهر تموز عام 2009 ميلادية، بتسمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولياً للعهد.

تخرج الأمير الحسين عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا، ساندهيرست، ويحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وأنهى تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.

وترأس الأمير الحسين العام 2015 جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لمناقشة دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب وألقى فيها كلمة الأردن، حيث كان الأصغر سناً في تاريخ الأمم المتحدة الذي يترأس مجلس الأمن.