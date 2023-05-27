موقع رسمي مخصص لإرسال التهاني لولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف

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"أراك فتحلو لدي الحياة".. مصممة فستان حناء رجوة آل سيف تكشف لـCNN بالعربية القصة وراء تصميمه
04:05
"أراك فتحلو لدي الحياة".. مصممة فستان حناء رجوة آل سيف تكشف لـCNN القصة وراء تصميمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه الأنظار إلى حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف، في العاصمة الأردنية، عمّان في الأول من يونيو المقبل.

وكانت مؤسسة ولي العهد قد كشفت عن موقع رسمي مخصص لإرسال التهاني للزوجين حيث تعرض أبرز التهاني على الصفحة الرئيسة في الموقع (اضغط هنا)

وكان الديوان الملكي الاردني، قد أعلن عن تحديد قصر زهران كمكان لعقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف، قبل التوجه إلى قصر الحسينية لحفل استقبال وعشاء.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

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