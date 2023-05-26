دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مع اقتراب مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف، في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، نشرت الجريدة الرسمية بالبلاد توضيحات حول العلم الخاص بولي العهد واستخداماته، وما هي المحظورات.
وفيما يلي نص التعليمات:
- المادة الأولى، تسمى هذه التعليمات (تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة الثانية: تعني عبارة (علم ولي العهد) حيثما وردت في هذه التعليمات (علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم).
- المادة الثالثة، علم ولي العهد هو العلم الشخصي لسموه، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجوداً فيه أو مقيماً به.
- المادة الرابعة، يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم أو المعسكر الملكي الخاص به.
- المادة الخامسة، تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والإجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد وهي:
أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر إقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً.
ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي.
ج- ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة ولي العهد الموقع ويرفع العلم الأردني.
د - يحظر أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم.
هـ- لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة.
ز- لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد.
ح- لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج.
ك- لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد.
ل- لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة أمن سموه.
م- لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية.
ي- لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.