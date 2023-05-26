دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مع اقتراب مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف، في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، نشرت الجريدة الرسمية بالبلاد توضيحات حول العلم الخاص بولي العهد واستخداماته، وما هي المحظورات.

علم ولي العهد الأردني Credit: RHC

وفيما يلي نص التعليمات:

المادة الأولى، تسمى هذه التعليمات (تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية: تعني عبارة (علم ولي العهد) حيثما وردت في هذه التعليمات (علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم).

المادة الثالثة، علم ولي العهد هو العلم الشخصي لسموه، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجوداً فيه أو مقيماً به.

المادة الرابعة، يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم أو المعسكر الملكي الخاص به.

المادة الخامسة، تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والإجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد وهي:

أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر إقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً.

ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي.

ج- ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة ولي العهد الموقع ويرفع العلم الأردني.

د - يحظر أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم.

هـ- لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة.

ز- لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد.

ح- لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج.

ك- لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد.

ل- لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة أمن سموه.

م- لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية.

ي- لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.