شخصيات ملكية أكدت حضورها زفاف ولي العهد والسعودية رجوة آل سيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت العديد من الشخصيات الملكية والعالمية حضورها حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية، رجوة آل سيف في الأول من يونيو المقبل.

وعددت قناة المملكة الأردنية الرسمية أسماء عدد من الشخصيات التي أكدت حضورها، حيث ذكرت: "أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي".

وتابعت القناة بتقريرها: "ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، وتأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي".

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد أعلن في قت سابق عن تحديد قصر زهران كمكان لعقد قران ولي العهد الأردني، قبل التوجه إلى قصر الحسينية لحفل استقبال وعشاء.