لا سيطرة للبشر عليه.. شاهد ما قاله خبير لـCNN عن خطر الذكاء الاصطناعي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رسميا، الأحد، إطلاق أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أفتار)، ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية، بحسب تقرير للوكالة.

وقالت المدير العام للوكالة، فاطمة السالم، إن "المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي، وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي"، حسب وصفها.

وأضافت السالم أن "الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع أخبار لها، وكذلك لاستخدامات جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي"، طبقا لما نقلته عنها "كونا".

وأوضحت أن "موظفي الوكالة سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيا باللغة العربية من دون توقف"، وأعربت عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين عملية إنتاج المواد الخبرية وتحريرها.

وذكرت أنه سبق أن أطلقت وكالة "كونا" مساحة على منصة الميتافيرس الافتراضي في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنلوجيا الحديثة في تحسين جودة وسرعة الخدمات الإعلامية.