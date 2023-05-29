دبي، الإمارات العربية المتحدة، (CNN)-- فارق الفنان السوري أسامة الروماني الحياة، صباح الإثنين، في دمشق، عن عمر 81 عامًا، إثر احتشاء في عضلة القلب، بحسب ما أفادت الوكالة السورية للأنباء، ونعته وزارة الإعلام السورية، والعديد من الفنانين السوريين.

والفنان الراحل من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام، مطلع ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر أدواره المسرحية، مشاركته في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و "غربة" إلى جانب أحد رفاق دربه الفنان السوري دريد لحام.

وقدم الراحل أسامة الروماني أدواراً تلفزيونية، في السبعينيات، ومطلع الثمانينيات، لكنه غاب طويلاً عن المشهد، ليعود للدراما السورية بشخصية الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل "حمام القيشاني" تحت إدارة شقيقه الراحل الفنان والمخرج هاني الروماني.

وفسر الفنان أسامة الروماني أسباب غيابه الطويل عن الدراما، في لقاء سابق لـ CNN بالعربية، بانشغاله في العمل الإداري بمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالكويت كمشرف ومدير للمشاريع، لأكثر من 40 عامًا، وكان أحد صناع برنامج الأطفال الشهير "افتح يا سمسم"، إلى أن قرر مؤخرًا التقاعد والعودة إلى بلاده.

وكانت عودة الروماني من خلال عشارية "وثيقة شرف" تحت إدارة المخرج باسم السلكا، في العام 2021، الذي جمعه مجددًا برفيق الدرب الفنان دريد لحام، في مسلسل "على قيد الحب" الذي عُرضَ في موسم دراما رمضان 2022.

وفي الموسم ذاته شارك الراحل أسامة الروماني في مسلسل "كسر عضم" تحت إدارة المخرجة رشا هشام شربتجي، التي اختتم معها مسيرته الفنية بدورٍ رئيسي في مسلسل "مربى العز"، وعرُض في موسم دراما رمضان الماضي 2023.