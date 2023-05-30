دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عمّت مظاهر الاحتفالات العاصمة الأردنية عمّان قبيل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف.

إلى جانب لافتات بارزة في مناطق متفرقة من العاصمة ومدن أردنية أخرى، أضاءت وزارة السياحة عددًا من المواقع الأثرية احتفالا بالحدث بالمنتظر في المملكة.

وقالت وزارة السياحة، في بيان، إن دائرة الآثار العامة تضىء على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء العديد من المواقع الأثرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن "26 موقعًا أثريا ستتم إضاءتها مساءًا واعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث سيتم إضاءة جبل القلعة، المدرج الروماني، مبنى دائرة الاثار العامة، رجم الملفوف، عراق الأمير، قصر المشتى في العاصمة عمان، الى جانب العديد من القصور الصحراوية والمواقع والقلاع الأثرية بالمحافظات".

وأضاف القيسي: "بعد إطلاق شعار نفرح بالحسين في المملكة، فإن دورنا في وزارة السياحة والآثار والمؤسسات الوطنية الأخرى هو تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع"،وأن "إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد، سينعكس إيجابًا على صورة الأردن والمنتج السياحي الذي سيقدم للسياح الزائرين للمملكة خلال هذه المناسبة".

من جانبه، قال مدير عام دائرة الآثار العامة، فادي بلعاوي، إن "إضاءة هذه المواقع سيكون ذات طابع خاص يتناسب مع هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين، حيث ستستمر إضاءة المواقع من الساعة السابعة مساءاً ولغاية السابعة صباحًا".

واختير قصر زهران مكانًا لعقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف، قبل التوجه إلى قصر الحسينية من أجل حفل استقبال وعشاء، حسب الديوان الملكي الأردني.

كان الديوان الملكي الأردني قد أعلن موعد الزفاف في الأول من يونيو/حزيران 2023.