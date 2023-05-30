دبي، الإمارات العربية المتحدة، (CNN)-- نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عبر صفحتها في فيسبوك، الاثنين، مقطع فيديو لأغنية "قمر حزيران" التي أطلقها الفنان ملحم زين بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وكتب ملحم زين عبر حسابه على إنستغرام: "أبارك للعائلة الهاشمية الكريمة وهي فرحة الأمة العربية كلها، ألف مبروك #نفرح_بالحسين".

كان الديوان الملكي أعلن عن موعد عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو/ حزيران، ومن المقرر عقد القران في قصر زهران، فيما سيتم إقامة حفل استقبال لضيوف حفل الزفاف في قصر الحسينية.

وأعلنت وزارة الثقافة الأردنية أيضا عن "أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية، وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين احتفاءا بالحدث السعيد المنتظر".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الاثنين، إن نجوم غناء عرب شاركوا الأردنيين أفراحهم بزفاف ولي العهد، حيث قدم الفنانون: تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، في حفل أقيم على ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية، تحت عنوان: شاركونا "نفرح بالحسين"، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص، مجموعة من أبرز أعمالهم الفنية المعروفة.

وأضافت: "تفاعل الجمهور الكبير مع مشاركة الفنانين في الحفل، مرددين معهم الأغنيات التي قدموها، وتغنت بعضها بالأردن والملك عبدالله الثاني، وولي العهد".