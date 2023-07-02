دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مع استعادة شرطة دبي لساعة ثمينة تبلغ قيمتها 250 ألف درهم (نحو 68 ألف دولار) سقطت من سائح في البحر.

وكانت شرطة دبي قد أوضحت في بيان نشر الخميس: "أعاد مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، ساعة ثمينة إلى سائح من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن سقطت منه في مياه البحر".

وتفصيلا أوضحت الشرطة: "مالك الساعة كان على متن يخت في منطقة مرسى اليخوت بدبي، الأربعاء، في الساعة الخامسة والنصف عصراً برفقة أصدقائه، وأثناء ذلك سقطت ساعته في المياه، فاتصل بمركز القيادة والسيطرة لشرطة دبي مناشداً مساعدته في استخراج ساعته البالغة قيمتها 250 ألف درهم".

وأضافت: "بناء على الاتصال، وأثناء تواجد دورية الانقاذ البحرية والأمن البحري في المنطقة للقيام بمهام المناوبة والجاهزية خلال إجازة العيد، لبت طلب مالك الساعة وعمل الغواصون على استخراجها له، وذلك في إطار الحرص الدائم على إسعاد الناس".