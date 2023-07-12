دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صحة الصورة المتداولة المنسوبة له، التي أظهرت شخصًا مستلقيًا على سرير داخل مستشفى.

وكتب تركي آل الشيخ، في حسابه عبر تويتر: "الحمدالله أنا أحسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروهًا في غالي أو عزيز".

كانت الصورة المتداولة قد جرى تناقلها عبر العديد من الحسابات، في حين تبين أن الصورة تعود لمواطن سعودي يعيش في منطقة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية. تم نشر الصورة للمرة الأولى في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

كان نادي ألميريا الإسباني أصدر بيانا أعرب فيه عن تمنيه الشفاء لمالكه، تركي آل الشيخ، بعد خضوعه لـ"جراحة حرجة"، حسب بيان النادي المنشور في حسابه الرسمي ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وقال النادي في بيانه: "بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن تعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك.."