نادي ألميريا يتمنى الشفاء لتركي آل الشيخ بعد "جراحة حرجة" فجر الأربعاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر نادي ألميريا الإسباني بيانا تمنى فيه الشفاء لمالكه، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بعد خضوعه لعملية "جراحة حرجة".

جاء ذلك في بيان نشره النادي على صفحته الرسمية بتويتر الساعة الـ12:30 بعد منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بتوقيت السعودية.

وقال النادي في بيانه: "بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن تعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالد النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك.."

ويذكر أن رئيس هيئة الترفيه هو أول سعودي يمتلك ناديا في إسبانيا وثاني عربي، بعد الأمير القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني مالك نادي ملقا.