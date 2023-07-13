الأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن تثير تفاعلا بأحدث ظهور من أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة المتداولة نشرتها الملكة رانيا على صفحتها الرسمية بانستغرام قائلة بتعليق: "في ملتقى صن فالي يوم أمس"، تضم صورا لها وللعاهل الأردني وابنها وزوجته رجوة.

ويشارك العاهل الأردني وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية وفقا لقناة المملكة الأردنية الرسمية حيث عقد على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى.

وذكرت المملكة أن اللقاءات تناولت "الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتطرقت إليها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة".