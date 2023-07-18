دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أنهت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الثلاثاء، حالة الجدل المُثارة حول حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذي كان مقرر إقامته بمنطقة الأهرامات بمصر، وأعلنت إلغاءه، استجابة للمطالب والدعوات بمنعه.

وقالت النقابة في بيان: "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر، بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وزارة القوي العاملة، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات، فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضماناً وحماية لجموع الجماهير".

وأضاف بيان النقابة: "مما لا شك فيه، أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها قد حددت شروطا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

وأوضحت النقابة: "وحيث أن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب، تعمل على استقراره وأمنه، وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته، وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".

وختمت النقابة بيانها بقولها: "لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة، إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

وكان مغني الراب الأمريكي قد أعلن قبل أيام عبر حسابه في تويتر، عن إطلاق ألبومه "يوتوبيا" عند أهرامات الجيزة. وقال: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".

ورد العديد من النشطاء بإطلاق "هاشتاغ" على تويتر، خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإلغاء حفل مغني الراب الأمريكي، الذي كان مقررا يوم 28 يوليو/ حزيران الجاري عند سفح الأهرامات، واتهموه بأنه يؤدي طقوسا غريبة وغير مقبولة.

كما دخل الناشط المصري وائل غنيم على خط الجدل والانتقادات الموجهة إلى الحفل، موجهًا دعوة للمسؤولين لإلغائه.