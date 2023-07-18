دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، تفاصيل أزمة حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلًا إن لجنة العمل بالنقابة وافقت على طلب الشركة المنظمة لحفل المطرب الأمريكي للحصول على الترخيص الفني اللازم لإقامة الحفل، قبل أن يقول متحدث باسم النقابة في وقت سابق لـCNN إن النقابة قررت إلغاء الحفل.

وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن "النقابة تابعت الهجوم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة الحفل في مصر، ودعم هذا الهجوم نشر صور وفيديوهات لحفلات سابقة لنفس المطرب شهدت أعمالًا تتنافى مع الهوية والعادات المصرية، وشكلت خطورة على المشاركين في الحفل".

وأضاف كامل أن النقابة تواصلت مع الشركة المنظمة للحفل للاستفسار منها حول حصولها على الموافقة الأمنية لإقامة الحفل، وادعت الشركة في البداية حصولها على هذه الموافقة، لكن بعد ذلك اكتشفنا عدم حصولها على الموافقة الأمنية، مما ادفع النقابة لسحب الترخيص الصادر لإقامة الحفل.

وأكد مصطفى كامل أن قرار سحب الترخيص لإقامة حفل ترافيس سكوت لم يصدر منه شخصيًا ولكن جاء بموافقة كل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، التي تنأى بنفسها عن الترخيص للحفل، في ظل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة حفلات هذا المطرب، حسب كامل.

وأوضح كامل، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن عودة منح الترخيص لإقامة حفل المطرب الأمريكي مرتبطة بحصول الشركة المنظمة على الموافقة الأمنية، وهو أمر معمول به في كل دول العالم، حسب قوله.

وأشار كامل إلى أن نقابة المهن الموسيقية هي إحدى الجهات الثلاثة المسؤولة عن منح تراخيص لإقامة الحفلات الفنية، إلى جانب وزارتي الثقافة والعمل، وأنه حال اعتراض إحداها على إقامة حفل، يتم إلغائها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لافتا أن الشركة المنظمة من حقها حال إلغاء الترخيص الفني الحصول على الرسوم المسددة للنقابة مقابل إقامة الحفل.

في هذه الأثناء، كتب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في حسابه عبر موقع تويتر: "إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ.. إنما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغائه لأنها تفقد مصر مصداقياتها ولا تحترم التعاقدات وتكبد المنظم خسائر رهيبة وإعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء. مع العلم أنه غنى في السعودية والإمارات! للعلم لا مصلحة لي في هذا الحفل رغم إدارتنا لمنطقة الهرم".