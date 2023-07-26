صورة ارشيفية من استقبال محمد بن سلمان لرئيس الوزراء البريطاني (حينها) بوريس جونسون على السجاد البنفسجي العام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو لسبب اختيار لون السجاد "البنفسجي" عوضا عن اللون الأحمر كما جرت العادة في مراسم استقبال ضيوف المملكة الرسميين.

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "خزامى السعودية.. تغطي الأرض بجمالها اللوني وعبقها الخاص.. ومنها يأتي التفرد الثقافي في تعزيز الهوية السعودية باختيار البنفسجي لونًا لسجاد استقبال ضيوف الدولة الرسميين".

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أوضحت في بيان سابق: "اختارت المملكة العربية السعودية اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية".

وبينت الوزارة في بيانها: "يتماهى السجاد ’البنفسجي‘ مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.. ويتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بُعداً ثقافياً إضافياً كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة، والمُسجّل رسمياً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. حيث تمتد النقوش المميزة للسدو على جانبي السجاد، لتمنح هذا الفن الوطني العريق مساحة جديدة تضاف لاستخداماته المتعددة في حياة السعوديين".