صورة أرشيفية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الأردن العام 2015

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وما قاله سابقا حول جامعة الملك سعود، بعد صدور أوامره بتحويل المنشأة التعليمية إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير ربحية.

وقال الأمير محمد في مقطع الفيديو المتداول والذي جاء في مقابلة سابقة مع الإعلامي السعودي، عبدالله المديفر العام 2021 قال فيها: "قد نعمل على هدف طموح للغاية قد لا نحققه لكن لو اقتربنا بكون جيد أن يكون عندنا جامعة واحدة من أفضل 10 جامعات في العالم الي هي جامعة الملك سعود.."

وتابع ولي العهد السعودي حينها قائلا: "لكن حتى لو كانت (جامعة الملك سعود) رقم 20، 30 ولو نصل 10 سيكون شيء جيد جدا.. يعلن عندنا باستراتيجية مدينة الرياض".

وينص أمر ولي العهد السعودي على تشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود برئاسة يوسف البنيان ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كنائب له.