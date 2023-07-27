دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة Live Nation، الأربعاء، إلغاء الحفل التي كانت ستنظمه للمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، أمام الأهرامات في مصر، والذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية.

وكان مغني الراب أعلن، خلال الأيام الماضية، أنه سيكشف النقاب عن ألبومه الجديد "يوتيوبيا" بالقرب من الأهرامات، في حدث سيتم عرضه بشكل مباشر.

ولكن الشركة قالت الأربعاء، في بيان: "نأسف لإبلاغكم بإلغاء العرض، الذي كان من المقرر إقامته في 28 يوليو/ تموز في منطقة أهرامات الجيزة في مصر، لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة العرض في الصحراء".

وأضافت: "نحن نفهم أن هذا مخيب للآمال، وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منا"، وتابعت: "سيتم إرجاع قيمة التذاكر، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء، ونقدر تفهمكم للأمر".

وأكدت الشركة في البيان: "نحن لا نزال ملتزمين بتقديم عروض استثنائية للجماهير، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للقيام بذلك في المستقبل."

وكذلك أكدت شركة Ticketsmarche، المسؤولة عن حجز تذاكر الحفل الفني، في بيان، إلغاء الحفل، وقالت: "نأسف لإعلان إلغاء الحفل، نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر"، وأضافت: "نحن نعمل بنشاط على عملية رد قيمة التذاكر".

يذكر أن الإعلان يأتي بعد نفاد تذاكر حفل المطرب الأمريكي على الموقع المخصص لحجز التذاكر، والتي بلغت أسعارها 4 آلاف جنيه (129.24 دولار)، و6500 جنيه (210.01 دولار)، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن بيع تذاكر في السوق السوداء بعد نفادها على الموقع الرسمي.

وكانت الأنباء تضاربت حول إقامة الحفل، ففي الوقت الذي أكدت فيه نقابة المهن الموسيقية المصرية إلغاء الترخيص المتعلق بالحفل لـ"تعارض حفلاته مع الثقافة والهوية المصرية"، وفق ما قاله المتحدث باسم النقابة، الدكتور محمد عبدالله، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، نفى مصدر مقرب من المغني الأمريكي، في تصريحات سابقة لـCNN، إلغاء الحفل.

يذكر أن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، قال في تصريحات سابقة لـ CNNبالعربية، إن "لجنة العمل بالنقابة كانت وافقت على طلب الشركة المنظمة لحفل المطرب الأمريكي للحصول على الترخيص الفني اللازم لإقامة الحفل".

وأضاف كامل: "النقابة تابعت الهجوم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة الحفل في مصر، ودعم هذا الهجوم نشر صور وفيديوهات لحفلات سابقة لنفس المطرب شهدت أعمالا تتنافى مع الهوية والعادات المصرية، وشكلت خطورة على المشاركين في الحفل".

وأضاف أن "النقابة تواصلت مع الشركة المنظمة للحفل للاستفسار منها حول حصولها على الموافقة الأمنية لإقامة الحفل، وادعت الشركة في البداية حصولها على هذه الموافقة، لكن بعد ذلك اكتشفنا عدم حصولها على الموافقة الأمنية، مما ادفع النقابة لسحب الترخيص الصادر لإقامة الحفل".

وأكد مصطفى كامل أن "قرار سحب الترخيص لإقامة حفل ترافيس سكوت لم يصدر منه شخصيًا ولكن جاء بموافقة كل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، التي تنأى بنفسها عن الترخيص للحفل، في ظل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة حفلات هذا المطرب".

وأوضح كامل، في تصريحاته السابقة لـCNN بالعربية، أن "عودة منح الترخيص لإقامة حفل المطرب الأمريكي مرتبطة بحصول الشركة المنظمة على الموافقة الأمنية، وهو أمر معمول به في كل دول العالم"، حسب قوله.

وأشار كامل إلى أن نقابة المهن الموسيقية هي إحدى الجهات الثلاثة المسؤولة عن منح تراخيص لإقامة الحفلات الفنية، إلى جانب وزارتي الثقافة والعمل، وأنه حال اعتراض إحداها على إقامة حفل، يتم إلغائها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لافتا أن الشركة المنظمة من حقها حال إلغاء الترخيص الفني الحصول على الرسوم المسددة للنقابة مقابل إقامة الحفل.