(CNN)-- منذ أشهر، كان المعجبون يملأون منصات العرض لحضور جولة "Renaissance World Tour" لبيونسيه وجولة "Eras" لتايلور سويفت، حيث دفعوا ما يصل إلى آلاف الدولارات مقابل مقاعد متميزة لرؤية اثنتين من الفنانات المحبوبة.

وتعتبر جولات الحفلات الموسيقية عملاقة، حيث تجتذب مشاهير مثل بول مكارتني، وأريانا غراندي، ونيكول كيدمان، ومخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ، بينما تعطي دفعة تشبه ميداس لاقتصاد كل مدينة يزورونها. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الجولتين إلى أكثر من مليار دولار.

مع إطلاق تايلور سويفت لمواعيدها الدولية في المكسيك هذا الأسبوع وانتهاء بيونسيه من جولتها في مدينة كانسازس سيتي في أكتوبر/تشرين الأول، إليك مقارنة بالأرقام بين أهم حدثين ترفيهيين في عام 2023.