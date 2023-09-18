دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن الفنان المصري محمد الحلو، بعد الهجوم الذي تعرض له إثر استبدال عبارة "عمار يا إسكندرية" بـ"عمار يا سعودية" في إحدى أغانيه الشهيرة.

وقال آل الشيخ في تصريحات أدلى بها عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر "MBC مصر": "أنا بالنسبة لي لا أرى أن محمد الحلو أخطأ" وأردف قائلا: "أغنية مشهورة ليست من القرآن ولا كتاب مقدس يعيد ويردد كوبليه فيها 6 أو 7 مرات بجملة عمار يا إسكندرية وفي واحدة من الترديدات قال: عمار يا سعودية".

وتساءل آل الشيخ قائلا: ""السعودية هذي إيش؟ عدو مثلا؟ عشان حد يزعل السعودية مش دولة شقيقة؟ هل فيها أي استنقاص؟ المفروض يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟ هل هو شيء مستغرب؟ لا ليس شيئا مستغربا، فالعديد من الفنانين غنوا لدول أخرى".

وأردف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة قائلا: "الحساسية هذه مصطنعة وإذا وجدت جهات تغذيها هنا المشكلة وإذا لقت جهات لا تردعها هنا المشكلة. من جهتنا دائما نحاول نضبط الأمور، من جهتنا نعرف أن هناك بعض الجهات وبعض الجرائد الصفراء خلال بث الحفلة تضع العنوان ويجهزون الضحية".

وطالب رئيس الهيئة العامة للترفيه الفنانين بـ"عدم التأثر" بالنقد الذي يتعرضون له نتيجة شكر السعودية على المسرح.

ورد الفنان المصري، محمد الحلو، على الجدل الذي أُثير بسبب جملة "عمار يا سعودية" في أحدى أغانيه خلال حفل في المملكة مؤكدا أنه كان "يُجامل" الشعب السعودي بسبب حفاوة الاستقبال الذي حظي به، في حين أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إقامة حفل ثان لمحمد الحلو في المملكة.