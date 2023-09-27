"كوماندر" كلب بايدن يعض عميلا آخر في "الخدمة السرية"

(CNN)-- علمت شبكة CNN أن "كوماندر" الكلب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن عض عميلا آخر في جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض، مساء الاثنين، وهي حادثة العض الـ11 المعروفة التي تتعلق بالكلب البالغ من العمر عامين.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، لـCNN في بيان: " في حوالي الساعة الثامنة مساء الاثنين، تعرض ضابط من الخدمة السرية للعض من قبل الكلب، وعولج الضابط من قبل الطاقم الطبي".

وأضاف جوجليلمي أن الضابط المصاب تحدث مع مدير الخدمة السرية كيمبرلي شيتل، الثلاثاء، وهو في حالة جيدة.

وتورط الكلب في ما لا يقل عن 11 حادثة عض في البيت الأبيض وفي ديلاوير، وفقا لتقارير CNN ومراسلات البريد الإلكتروني للخدمة السرية، بما في ذلك حادثة نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حيث تم نقل ضابط إلى المستشفى.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في يوليو/ تموز إن عائلة بايدن ستطبق بروتوكولات تدريب وتقييد جديدة للحيوانات الأليفة في أعقاب الحوادث.

وتورط كلب آخر من كلاب بايدن، وهو ميجور، في حوادث عض في البيت الأبيض، وتم استبدال الكلب "ميجور" بـ"كوماندر" في عام 2021.

وفي حين أن عملاء الخدمة السرية ليسوا مسؤولين عن التعامل مع الحيوانات الأليفة، إلا أنهم قد يكونون على اتصال متكرر بالحيوانات.

وقال العميل السابق في الخدمة السرية جوناثان واكرو: "هذا ليس من عمل الخدمة السرية، هذه مشكلة تتعلق بالسلامة في مكان العمل".

وأضاف: "هناك شيء فريد هنا حيث أنه مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة، ولكنه أيضا مكان عمل لمئات وآلاف الأشخاص، ولا يمكنك جلب خطر إلى مكان العمل، وهذا ما يحدث أساسا مع هذا الكلب".

وتابع: "في إحدى المرات، يمكنك القول إنه حادث، ولكن الآن بعد وقوع حوادث متعددة، إنها مشكلة خطيرة"، ووصف واكرو ذلك بأنه "خطر كبير" على العملاء في مقر البيت الأبيض.

وقال: "أنا متأكد من أن عائلة بايدن تحب الكلب، لكنك تشكل خطرا كبيرا على أولئك الذين يدعمونك".