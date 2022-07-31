دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقطع فيديو علق فيه على تجدد ظهور نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به إيجابية، مؤكدًا أنه سيعمل من المنزل على مدار اليومين المقبلين.

وظهر بايدن في المقطع برفقة كلبه "كوماندر" وقال: "مرحبا يا رفاق هذا جو بايدن... لقد ظهرت نتيجة فحصي إيجابية هذا الصباح".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا: "سأعمل من المنزل على مدار الأيام القليلة المقبلة، وأشعر أنني في حالة جيدة وكل شيء على ما يرام"، حسب قوله.

وتابع بايدن في المقطع قائلا: "لكن كوماندر وأنا سنقوم بإنجاز بعض الأعمال"، على حد تعبيره.

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وكانت قد ظهرت اختبارات الرئيس جو بايدن لفيروس كورونا إيجابية مرة أخرى صباح السبت، وفقًا لرسالة من الطبيب الرئاسي الدكتور كيفين أوكونور، فيما يُرجح أنه "انتعاش" إيجابي لـ كوفيد-19 يلاحظ الطبيب أنه "لوحظ في نسبة صغيرة من المرضى الذين عُولجوا بباكسلوفيد".