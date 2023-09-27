دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع ابنتيها، الأميرة سلمى والأميرة إيمان في عيد ميلادهما التي يأتي في ذات الشهر (سبتمبر/ أيلول).

الصورة المتداول نشرتها الملكة رانيا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بتعليق قالت فيه: "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".

ويذكر أنه وفي الـ10 من حزيران العام 1993، تزوجت الملكة رانيا من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/ فبراير عام 1999.

وانجبت الملكة رانيا الأمير الحسين، ولي العهد الأردني والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.