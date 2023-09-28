دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت جامعة القاهرة المصرية، الأربعاء، جريمة قتل حيث أطلق موظف بإحدى كليات الجامعة الرصاص على موظفة بكلية أخرى مما أسفر عن وفاتها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، نشرته عبر فيسبوك: "فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها".

وأضافت الوزارة أنها "تمكنت من تحديد مكان تواجد الجاني في محافظة مرسى مطروح، وحال قيام القوات باستهدافه قام بالإنتحار بإطلاق عيار نارى تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة" .