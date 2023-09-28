جريمة في جامعة القاهرة.. موظف يقتل زميلته ويهرب إلى مطروح .. والداخلية: انتحر قبل القبض عليه

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
جريمة في جامعة القاهرة.. موظف يقتل زميلته ويهرب إلى مطروح .. والداخلية: انتحر قبل القبض عليه
صورة أرشيفية لضابط شرطة مصريCredit: STRINGER/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت جامعة القاهرة المصرية، الأربعاء، جريمة قتل حيث أطلق موظف بإحدى كليات الجامعة الرصاص على موظفة بكلية أخرى مما أسفر عن وفاتها.

قد يهمك أيضاً

سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة: مقتل مواطن عُماني داخل سكنه

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، نشرته عبر فيسبوك: "فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها".

وأضافت الوزارة أنها "تمكنت من تحديد مكان تواجد الجاني في محافظة مرسى مطروح، وحال قيام القوات باستهدافه قام بالإنتحار بإطلاق عيار نارى تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة" .

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.