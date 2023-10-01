إذا كنت تشرب قهوة الآن.. شاركنا بصورة لفنجانك في #اليوم_العالمي_للقهوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقا لمنظمة القهوة الدولية يعتبر الأول من أكتوبر/ تشرين الأول هو اليوم الدولي للقهوة، وفي هذه المناسبة نود أن تشاركنا بصورة لفنجان القهوة الذي تتمتع به.

أصول هذا اليوم من الاحتفال بالكافيين غير معروفة إلى حد كبير، ولكن من يحتاج إلى أصل القصة لتبرير الكوب الثاني أو الثالث أو الرابع من هذا المشروب المفضل عند الكثيرين.

أما أصل القهوة، فتقول الأسطورة أن الإمكانات الكبيرة للقهوة تم اكتشافها من قبل راعي ماعز إثيوبي الذي لاحظ مدى حيوية ماعزه بعد تناول بذور القهوة. وبعد أن نبه الرهبان المحليين، انتشرت الأخبار حول تأثيرات الحبوب هذه بسرعة، ووصلت في النهاية إلى شبه الجزيرة العربية حيث بدأت تصبح إحدى الركائز باللقاءات الاجتماعية كما هي اليوم.