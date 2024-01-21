دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان السعودي، محمد عبده، تفاعلا بعد تصريحاته التي قال فيها إن الرياض أصبحت عاصمة النجوم العالميين، بعدما استقطبت العاصمة السعودية العديد من الفعاليات الفنية التي يشارك فيها فنانون من أنحاء العالم.

وقال محمد عبده خلال حفل توزيع جوائز JoyAwards في الرياض، مساء السبت: "عندما كنت طفلا كنا ننام على السطح، لأنه ما كان عندنا كهرباء، وكنت أشوف النجوم، بهائها وثرائها وجمالها اللامتناهي، وكنت أتمنى إني أتسلق لألمس هذه النجوم وأتعرف عليها".

وأضاف محمد عبده في مقطع فيديو خلال الحفل نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الحلم هذا ظل معي لغاية ما كبرت، والحمد لله إني شوفتها نزلت إلى أرض الرياض، شوفتها في الرياض على حقيقتها".

وأردف محمد عبده قائلا: "شوفت النجوم اليوم في بلدنا الحبيبة، وفرحت جدا باللي بيحصل، والليلة هنشوف مجموعة، من تلك النجوم اللي كلهم محبوبون على قلبي وإلى قلوبكم أكيد، ومن سيكون الفائز أو الفائزة بهذه الجائزة اليوم".

وأثارت تصريحات الفنان السعودي تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: