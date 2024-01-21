نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حملت ليلة Joy Awards التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، السبت، العديد من المفاجآتٍ لمشاهديها، منها غناء المطربة المصرية نجاة الصغيرة في أول ظهورٍ مباشر لها على المسرح منذ سنواتٍ طويلة.

المطربة المصرية، أنشدت مقطعًا من إحدى أغانيها الأيقونية "عيون القلب"، وتسلمت تكريمًا خاصًا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في ليلةٍ حافلةٍ بالتكريمات لنجومٍ من الشرق والغرب، عالميين وعرب، منهم أنتوني هوبكنز، والممثل والمخرج كيفن كوستنر، وكذلك الفنانة السورية منى واصف، والفنانة والإعلامية والمنتجة المصرية إسعاد يونس، ونجوم كثر آخرون.

وأحيا الحفل نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من بينهم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، غلوريا جاينور، بيبي ريكسا، واختتمه الفنان المصري عمرو دياب.

وكان من أبرز المكرمين في حفل جوائز Joy Awards، الفنان المصري عادل إمام، بجائزة "زعيم الفن العربي"، وتسلم التكريم نجلاه رامي ومحمد، اللذان طمأنا الجمهور في تصريح لقناة MBC على السجادة الخزامية قبيل انطلاقة الحفل، أن "الزعيم" بحالة صحية جيدة، وقال رامي إن والده "قرر أن يتفرغ للحياة الأسرية معنا ومع الأحفاد"، وأكد محمد أنه يجالس أحفاده طوال الوقت.

وكرّم بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" كلٌ من هوبكنز، و كوستنر، المنتج والمؤلف الموسيقي كوينسي جونز، منى واصف، إسعاد يونس، الممثل السعودي علي المدفع، المغني والملحن السعودي رابح صقر.

وتم تكريم عازف البيانو الصيني لانغ لانغ، ومصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، وحازت الممثلة والمنتجة و المخرجة والناشطة إيفا لونغوريا جائزة "شخصية العام".

كما فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية" المخرج زاك سنايدر، الممثل زاك سنايدر، الممثلة الهندية عليا بهات، الفنان الكويتي محمد المنصور، المطربة اللبنانية نجوى كرم، المايسترو المصري وليد فايد، وصناع المسلسل المصري "تحت الوصاية".

وتوزعت باقي جوائز Joy Awards 2024، بحسب تصويت الجمهور، على النحو التالي:

- "الفنانة المفضلة": أصالة.

- "الفنان المفضل": عايض.

- "الممثل المفضل": عن فئة الأفلام: كريم عبد العزيز.

- "الممثلة المفضلة" عن فئة الأفلام: نيللي كريم.

- "الممثلة المفضلة" عن فئة المسلسلات: رهف محمد.

- "الممثل المفضل" عن فئة المسلسلات: سعد عزيز.

- "الوجه الجديد المفضل" عن فئة الموسيقى: طلال سالم.

- "الوجه الجديد المفضل" عن فئة المسلسلات: وليد قشران.

- "المسلسل المفضل": كريستال.

- "الفيلم المفضل": سطّار.

- "الأغنية المفضلة" : "ياليل ويالعين" للـشامي.

- "الرياضية المفضلة": أُنس جابر.

- "الرياضي المفضل": عبد الله الربيعة.

- "المؤثر المفضل": أحمد القحطاني الشهير بـ"شونق بونق".

- "المؤثرة المفضلة": بيبي عبد المحسن.