مصر.. محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية وتعليق من تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفنان المصري، محمد هنيدي، إنه حصل الجنسية السعودية وجواز سفر السعودي، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال هنيدي في تدوينته المنشورة، الخميس: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين ... شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن .. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

وعلق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني)".

ليرد هنيدي قائلا: "ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".