الاتحاد الأوروبي يُطلق تحقيقًا رسميًا مع "تيك توك" بشأن حماية الأطفال

(CNN)-- أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا مع شركة تيك توك، الاثنين، لتحديد ما إذا كانت الشركة تقوم بما يكفي لحماية القاصرين على منصتها، بالإضافة إلى فحص الانتهاكات الأخرى المشتبه بها، لقانون الخدمات الرقمية التاريخي للتكتل الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، إن "فتح الإجراءات يعني أن المفوضية (الأوروبية) ستحقق في وظائف تيك توك وأنظمتها وسياساتها المتعلقة ببعض الانتهاكات المشتبه فيها، وإنها لا تحكم مسبقا على نتيجة التحقيق".

وستقيم اللجنة ما إذا كانت الشركة، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، تلتزم بمتطلبات منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، للتقليل من خطر إدمان المستخدمين على محتواها، ولحماية خصوصية القاصرين وسلامتهم.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، الاثنين، أن أدوات التحقق من العمر على تيك توك، التي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق، "قد لا تكون معقولة ومتناسبة وفعالة".

وسينظر التحقيق أيضًا في ما إذا كانت تيك توك تتمتع بالشفافية بشأن الإعلانات على منصتها، وتمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتها.

ولم تستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق.

وتلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي العاملة في الاتحاد الأوروبي بالشروط المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، الذي تم سنه في أغسطس/آب، والذي يفرض متطلبات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى- التي تعرف على أنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا في الكتلة، ويسعى إلى حماية حقوق الناس عبر الإنترنت.

ولدى تيك توك ما يقرب من 136 مليون مستخدم نشط شهريا في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية.