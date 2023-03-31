(CNN)-- حظر حالف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، تطبيق تيك توك من أجهزة موظفيه، ومنع الموظفين رسميا من تنزيل التطبيق على أجهزتهم التي يوفرها الحلف، مشيرا إلى مخاوف أمنية، حسبما أفاد مسؤولون مطلعون في الحلف.

وقال المسؤولون إن "الناتو" أرسلوا مذكرة إلى الموظفين، صباح الجمعة، أعلنوا فيها الحظر.

وأضاف المسؤولون أن المذكرة جعلت الحظر رسميًا، إلا أن تيك توك لم يكن قابلا للاستخدام بالفعل على الأجهزة التي أصدرها حلف الناتو من قبل بأي شكل، بسبب القيود التكنولوجية الداخلية.

وبذلك يعتبر حلف "الناتو" أحدث جهة حكومية تحظر التطبيق بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي تيك توك، عبر الشركة الصينية الأم، Bytedance.

وسبق أن تم حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والبرلمان الأوروبي ودول أخرى، من الأجهزة التي تصدرها الحكومة.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، أمام المشرعين الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر، على أن الشركة مستقلة تماما عن بكين، وقال إنه "لم ير أي دليل على أن الحكومة الصينية لديها إمكانية الوصول إلى تلك البيانات؛ لم يطلبوها منا أبدا، ولم نوفرها".

وأضاف أن تيك توك ينقل بياناته إلى الولايات المتحدة، ليتم تخزينها على الأراضي الأمريكية من قبل شركة "أوراكل" الأمريكية، موضحا: "لذا فإن الخطر سيكون مشابها لأي حكومة تذهب إلى شركة أمريكية، وتطلب بيانات".

ومع ذلك، لا تزال الحكومات الغربية متشككة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر في جلسة منفصلة، في اليوم نفسه الذي أدلى فيه تشيو بشهادته، يجب "إنهاء تيك توك بطريقة أو بأخرى".

وتواصلت CNN مع تيك توك للتعليق دون رد بعد.