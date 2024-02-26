المسلسلات المصرية في رمضان 2024.. أبرز حكايات هذا الموسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "الحشاشين"، "لحظة غضب"، "العتاولة"، "حق عرب"، "صيد العقارب"، "الكبير أوي8"، "فراولة"، و"مسار إجباري".. حكايا الدراما المصرية في رمضان هذا الموسم شديدة التنوع، أغلبها مسلسلات اجتماعية معاصرة، مع حصة وافرة من الكوميديا.

إليكم قائمة بأبرز إنتاجات مصر من الدراما هذا الموسم:

الحشاشين

مسلسل تاريخي يروي حكاية تأسيس "حسن بن الصباح" لفرقة عرُِفت لاحقاً باسم "الحشاشين" قامت بسلسلةٍ من الاغتيالات الدموية في القرن الـ 11 الميلادي.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، وممثلين كثر آخرين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض على: dmc TV

العتاولة

صراع كبير بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، يقود إلى تدمير العائلة.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، وممثلين كثر آخرين، تأليف أحمد خالد موسى، وإخراج هشام هلال.

يعرض على: MBC مصر

الكبير أوي8

مغامرات جديدة لـ "الكبير أوي" و"جوني" و"حزلئوم" في قرية "المزاريطة"، مع "مربوحة"، و"هدرس"، و"الدكتور ربيع"، في موسم ثامن منتظر من السلسلة الكوميدية المصرية الشهيرة.

المسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، وممثلين كثر آخرين سيحلون ضيوفاً على حلقات العمل، تأليف مجموعة كتاب، وإخراج أحمد الجندي.

يعرض على: ON TV

المعلم

تاجر سمك يسعى للانتقام لوالده، ويخوض صراعات مع كبار تجار السوق بحثاً عن الخائن.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، منذر رياحنة، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

يعرض على: قناة الحياة المصرية

المداح- أسطورة العودة

يواصل "صابر" المداح للموسم الرابع على التوالي صراعه بين الخير والشر، في مغامراتٍ مشوقة يواجه فيها الجن.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، وممثلين كثر آخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

يعرض على: MBC مصر

أشغال شقة [15حلقة]

طبيب شرعي، يتزوج من مذيعة، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، مما يعرضه للعديد الأزمات مع أصدقاء زوجته على وجه الخصوص.

المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، رحمة أحمد فرج، وممثلين كثر آخرين، تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

يعرض على: MBC مصر

أعلى نسبة مشاهدة [15حلقة]

فتاة مهووسة بمنصة تيك توك، وتسعى من خلالها بتحقيق حلم الشهرة، وتعويض إحساسها بالتهميش من أسرتها الفقيرة، لكن حلمها بالشهرة سيجلب لها الكثير من المتاعب.

المسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، وممثلين كثر آخرين، تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسين أحمد كامل.

يعرض على: MBC مصر

إمبراطورية م

يواجه مختار أبو المجد الاختيار بين المرأة التي أحبها، وحياة أولاده الـ 6 الذين تولى مسؤولية حياتهم بالكامل بعد وفاة زوجته.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، محمد حافظ، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، وممثلين كثر آخرين، إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، عن رواية للكاتب المصري الراحل إحسان عبد القدوس، تم تقديمها في فيلم يعتبر من أشهر كلاسيكيات السينما المصرية من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

يعرض على: dmc TV

بيت الرفاعي

يجد بطل العمل نفسه بمواجهة صراعٍ عائلي يفرضُ عليه، حول دور كبير العائلة، وتجارتها، وميراثها المشبوه بعد مقتل الأب.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، وممثلين كثر آخرين، سيناريو وحوار عمرو عبد الله وهند أبوزيد عن قصة لبيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

يعرض على: ON TV

بابا جه [15حلقة]

يفقد الأب وظيفته بسبب تداعيات أزمة كورونا، ويواجه صعوبات البحث عن عملٍ جديد، وتدبّر شؤون أسرته ضمن إطار كوميدي.

المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وممثلين كثر آخرين، تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

يعرض على: dmc TV

بدون سابق إنذار [15حلقة]

تنهار حياة الزوجين، حينما يصاب ابنهما بالسرطان، ليكتشف الزوج من خلال الفحوصات الطبية ما يعُقّد حياتهما بشكل أكبر.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، وأحمد خالد صالح، تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

يعرض على: dmc TV

جودر [15حلقة]

فانتازيا تاريخية تستوحي أحداثها من إحدى أشهر حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور حول الصياد المصري البسيط "جودر" الذي يتحول إلى أحد أغنياء البلاد، بعد أن تقوده الأقدار لخوض مغامرات شيقة.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، والممثلة اللبنانية نور، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وممثلين كثر آخرين، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

يعرض على: ON TV

حق عرب

يُتهم "عرب" بخيانة المعلم "عبد ربه" بعد أن كان من أقرب المقربين له، فهل خانه فعلاً، أم يسعى للانتقام من ماضٍ مرير عاشه؟ هذا ما ستكشفه أحداث العمل الذي تدور أحداثه في أحد أعرق أحياء القاهرة.

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

يعرض على: ON TV

خالد نور وولده نور خالد [15حلقة]

يفاجأ "خالد نور" بشخص في عمره تقريبًا يدعي أنه ولده، لتبدأ مغامرات الاثنين الكوميدية في لحل هذا اللغز.

المسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، شريف رمزي، حمزة العيلي، وممثلين كثر آخرين، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين.

يعرض على: MBC مصر

سر إلهي [15حلقة]

تسعى "نصرة" للانتقام من غدر مَن كان أقرب الناس إليها.

المسلسل من بطولة روجينا، محمد ثروت، رنا رئيس، أحمد مجدي، نهى عابدين، مي سليم، وممثلين كثر آخرين، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يعرض على: CBC TV

صيد العقارب

تقود "علياء" التي تستخلص السم من العقارب صراعاً يحتدم بين عائلتين لطالما جمعت بينهما صداقة متينة، وذلك بعد أن تكتشف تسبُب عائلة زوجها بمقتل شقيقها.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، أحمد سعيد عبد الغني، وممثلين كثر آخرين، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

يعرض على: CBC TV

صدفة

تدخل صدفة في حياة مصفف شعر شهير، لكن دخولها في حياته لم يكن بالصدفة كما كان يعتقد، بل سيكون وراءه سر كبير يسعى لاكتشافه.

المسلسل من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، وممثلين كثر آخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

يعرض على: CBC TV، dmc TV، قناة الحياة المصرية

صلة رحم [15حلقة]

يناقش العمل قضية تأجير الأرحام، في معالجة درامية تركز على كيف يمكن أن تتحول حياة شخص أو مجموعة أشخاص إلى مأساة، بدءًا من اتخاذ قرارات صغيرة قد لا يدركوا توابعها حين اتخاذها.

المسلسل من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزد، دنيا ماهر، عابد العناني، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

يعرض على: MBC مصر

عتبات البهجة [15حلقة]

صانع محتوى يتحدث عن لحظات البهجة في الحياة، بينما يواجه الوحدة بعد وفاة زوجته.

المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، سماء إبراهيم، مصطفى عنبة، هنادي مهنا، والممثل السوري خالد شباط، وممثلين كثر آخرين، كما أنه مأخوذ عن رواية للكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد، رؤية تلفزيونية للكاتب مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

يعرض على: dmc TV

غالية بـ 100 راجل

تنهار حياة "غالية" لكنها تواجه كل ما حدث معها بقوة وصلابة، لحماية وإعالة أسرتها.

المسلسل من بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني، سماء إبراهيم، هالة فاخر، صلاح عبد الله، محمد القس، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

يعرض على: قناة النهار المصرية

فروالة [15حلقة]

موهبة فريدة في التسويق، تحولها من فتاة فقيرة إلى سيدة مجتمع ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

يعرض على: dmc TV

كامل العدد+1 [15حلقة]

في موسمٍ ثانٍ من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 2023، تصبح حياة "ليلى" و"أحمد" أكثر تعقيدًا، بعد ولادة طفلٍ جديد لهما، ليصبح عدد أطفالهما 8.

المسلسل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

يعرض على: ON TV

كوبرا [15حلقة]

صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه بعض العقبات في حياته، تفرض عليه خوض الصراعات في بيئة شعبية.

المسلسل من بطولة محمد إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمد أسامة، دنيا ماهر، محمد ثروت، علاء مرسي، مجدي كامل، وممثلين كثر آخرين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

يعرض على: MBC مصر

لحظة غضب [15حلقة]

كانت "يمنى" تعيش حياة هادئة مع "شريف" إلى أن يختفي فجأة، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب بينما تبحث عنه وتسعى لحل لغز اختفائه.

المسلسل من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، أحمد قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، وممثلين كثر آخرين، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

يعرض على: منصة WATCH IT

محارب

يكتشف الشاب القادم للقاهرة مع أسرته من الصعيد سرًا يغير حياته كلياً، بعد وفاة والده.

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، منة فضالي، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

يعرض على: CBC TV

مسار إجباري [15حلقة]

صفاتهما متعاكستان تمامًا، لكنهما يكتشفان أنهما أخان، ليجمعها مسارٌ واحد، يضطران لخوضه معًا بعد أن انقلبت حياتهما رأسًا على عقب.

المسلسل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، ورشدي الشامي، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

يعرض على: CBC TV، وقناة الحياة المصرية

نعمة الأفوكاتو [15حلقة]

تتعرض المحامية الناجحة "نعمة" لهزة كبيرة تكاد تنهي حياتها، بعد خيانة زوجها لها، ومواجهتها له، لكنها سرعان ما تقف على قدميها وتعود للانتقام.

المسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، وممثلين كثر آخرين، سيناريو وحوار مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يعرض على: MBC مصر







































