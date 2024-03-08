مسلسلات رمضان 2024.. ماذا ينتظر المشاهد العربي هذا الموسم؟

في رمضان 2024 تقدم الدراما المصرية حكايات غنية في تنوعها، أغلبها اجتماعية معاصرة، وبعضها مقتبس عن أصل روائي مثل "إمبراطورية ميم"، كما تُفرد الدراما الاجتماعية المصرية مساحة واسعة لحكايات أبطال يدخلون في صراعات عنيفة.

وستكون الدراما التاريخية حاضرة على قائمة المسلسلات المصرية في رمضان 2024 من خلال مسلسل "الحشاشين"، وهناك أيضاً مسلسل الفانتازيا التاريخية "جودر" الذي يستوحي أحداثه من إحدى أشهر كتب التراث حكايات "ألف ليلة وليلة".

ويتصدر عناوين الكوميديا المصرية في رمضان 2024، الموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، إلى جانب أعمال تثير حماسة الجمهور بأبطالها الذين تصدروا المشهد الكوميدي في السنوات الأخيرة.

أما الكوميديا السورية فتقتصر على مسلسل "ما اختلفنا"، فمعظم حكايات سوريا التي ستعرض في رمضان 2024 مكتوبة "بحد السكين" إن جاز التعبير، منها ما يروج تحت عبارة "ترقبوا مجزرة درامية" كمسلسل "ولاد بديعة" للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي.

رشا كانت قد قررت عدم المضي قدمًا في مشروع مسلسل "كسر عظم" الذي حقق نجاحًا جماهيرياً كبيرًا في موسم رمضان 2022، ليستكمل المشروع بموسم ثانٍ يعرض هذا الموسم تحت عنوان "السراديب" يؤجج أحداثه دخول شخصيات جديدة.

كما سيعرض للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي أيضًا، مسلسل "مال القبان" تحت إدارة المخرج سيف سبيعي.

وبين حكايات الدراما الاجتماعية السورية المعاصرة المنتظر عرضها في رمضان 2024، مسلسل "أغمض عينيك" لخصوصية حكايته الإنسانية، ومن أكثرها بحثاً على "غوغل"، وربما ترقبًا من جانب الجمهور مسلسل "الصديقات" [القطط].

وفي غياب "باب الحارة" هذا الموسم ينحسر حضور ما يعرف بـ "دراما البيئة الشامية" في رمضان، وربما يكون أكثر الأعمال "الشامية" المنتظرة التي تصنف تحت هذا النوع، الجزء الثاني من مسلسل "العربجي"، ومن المسلسلات التي تبدو ملفتة مسلسل "بيت أهلي".

بينما يغرد النجم السوري تيم حسن خارج السرب مجدداً، بتقديمه شخصية ملاكم سابق في مسلسل "تاج" بالشراكة مع النجم السوري بسام كوسا، والمغنية السورية فايا يونان في أول دور تمثيلي لها تحت إدارة المخرج سامر برقاوي.

ولا تبدو حكايات الدراما اللبنانية السورية المشتركة أقل قسوة، فعودة "النقيب سما" المنتظرة في مسلسل ٢٠٢٤ لاستكمال عملها الأمني لن تكون مفروشة بالورود.

كما تبدو شخصيات مسلسل "نقطة انتهى" مأزومة، وغارقة في الفساد، وكذلك قصة راقصة البالية "يسار" في مسلسل "عَ أمل"، وقد لا تكون قصة مسلسل "نظرة حب" استثناءً رغم رومانسية العنوان.

وتحضر الحكايات التي تستوحي أحداثها من التراث، بقوة على قائمة المسلسلات السعودية والخليجية في رمضان 2024، من خلال مسلسلات "البوم"، "الشرار"، "الخن"، "الجذوع"، و"الفرج بعد الشدة".

وتسلط الضوء على جوانب من التاريخ الاجتماعي والتجاري للإمارات، الكويت، والسعودية، كالمسلسل السعودي "خيوط المعازيب" الذي يرصد أبرز التحولات الاجتماعية بمدينة الإحساء، في ستينيات القرن الماضي.

وتتناول الدراما الاجتماعية الخليجية المعاصرة هذا الموسم الحب، والعلاقات الأسرية، وصراع الأجيال.

وللكوميديا حصة وافرة من العروض التلفزيونية الخليجية في رمضان 2024 ومن المسلسلات المنتظرة بناء على جماهيرية مواسم سابقة، الموسم الثاني عشر من "شباب البومب"، والموسم الثالث من "سكة سفر"، بالإضافة لأعمال نجح أبطالها سابقاً بتقديم تجارب كوميدية ملفته، مثل "الخطة باء"، و"طارق ونوف".