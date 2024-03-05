دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "البوم"، "الخن"، "خيوط المعازيب"، "خطاف".. قصص بطولة، دراما اجتماعية، تراثية، ومعاصرة ترويها المسلسلات السعودية والخليجية في رمضان 2024، مع حصة وافرة من الكوميديا كـ "سكة سفر3" و"شباب البومب 12 "، وغيرها.

إليكم أبرز حكايات هذا الموسم:

البوم

بحار إماراتي استطاع بطموحه وقوته أن يؤسس لتجارة بحرية وذلك في ذروة الحرب العالمية الثانية.. قصة عن الصراع والطموح والأمل.

بطولة عمر الملا، بدر الحكمي، منصور الفيلي، وممثلون كثر آخرون، تأليف عماد الدين الحكيم، وإخراج الأسعد الوسلاتي.

يعرض على قناة أبوظبي

الجذوع

مسلسل تراثي أحداثه مقتبسة من الأسطورة الشعبية الخليجية "بودراياه"، الذي يمنع الناس من دخول البحر كلما زاد الظلم بينهم.

بطولة حبيب غلوم، هيفاء حسين، إبراهيم الحساوي، جمعان الرويعي، شيماء سبت، تأليف جمال الصقر، وإخراج تامر إسحاق.

يعرض على قناة الإمارات

الخن [صراع الحب والسلطة]

تنطلق أحداث المسلسل من "سراديب إحدى أكبر السفن البحرية التي تتحرك علي طريق التجارة بين الكويت وزنجبار خلال أربعينيات القرن الماضي"، ويروي حكاية فتاة هربت في ظروفٍ غامضة.

المسلسل من بطولة محمد وحسين المنصور، أسمهان توفيق، سماح، خالد البريكي، فيصل الدوخي، رانيا شهاب، وممثلون كثر آخرون، فكرة نوال الفليكاوي، سيناريو وحوار بدر الجزاف ومحمد العنزي، وإخراج حسين دشتي.

يعرض على قناة دبي

الخطة باء

عمل كوميدي تدور أحداثه حول مجموعة أشخاص يتورطون في مؤامرة خطيرة.

المسلسل من بطولة إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، إبراهيم الخير الله، زياد العمري، وممثلون كثر آخرون، من إخراج منير الزعبي.

يعرض على MBC1، ومنصة Shahid

الفرج بعد الشدة

تدور أحداث المسلسل في القرن التاسع عشر، خلال حقبة من تاريخ الكويت تسمى "زمن الهيلق"، حيث عانى أهالي المنطقة من الجوع، والمرض، والكساد.

بطولة غازي حسين، عبد الإمام عبدالله، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبير الجندي، وممثلون كثر آخرون، تأليف مشاري حمود العميري، وإخراج محمد الطوالة.

تلفزيون قطر وقناة الظفرة

بعد غيابك عني

تدور أحداث العمل حول شخصيات عاشت ماضيًا قاسيًا، لايزال يؤثر على حياتهم.

المسلسل من بطولة إلهام الفضالة، تركي اليوسف، شهاب جوهر، شهد سليمان، وممثلون كثر آخرون، تأليف علياء الكاظمي، وإخراج سائد الهواري.

يعرض على قناة الإمارات

بيت أبونا

ثلاثة إخوة يرثون عن أبيهم فيلا وسط منطقة جميرا، لكن المفاجأة تكون عند فتح وصية الأب.

المسلسل من بطولة مروان عبد الله، صوغة، عبد الله الحمادي، وممثلون كثر آخرون، إخراج عبدالرحمن السلمان.

يعرض على قناة سما دبي

جنى تصعد المنصة

فتاة تداعبها أحلام الشهرة وتسعى لتحقيق حلمها عبر مواقع التواصل، فهل سيكون طريقها مفروشاً بالورود؟

المسلسل من بطولة شيلاء سبت، عبير أحمد، حمد القحطان، فاطمة الدمخي، وممثلون كثر آخرون، من تأليف محمد عواد الشمري، وإخراج محمد الشعيبي.

يعرض على روتانا خليجية

جاك العلم

بعد شهرتهما في مسلسل "استوديو".. تعود شخصيتي "أبو صامل" و"أم صامل" في عمل منفرد، حيث تحاول الأخيرة فرض رأيها على زوجها في سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة ماجد مطرب فواز، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، علي حميدي، وممثلون كثر آخرون، تأليف أماني السليمي وزايد الرويس، وإخراج عبدالله العراك.

يعرض على منصة Shahid

خطاف [15 حلقة]

قصة شاب إماراتي مكافح، يسعى لأن يكون بطلاً عالمياً في مجال الرياضات القتالية المختلطة، لكن تنقلب الظروف ما يضع أمامه عقبات كبيرة وتحديات خطيرة.

بطولة محمد مصطفى، عبدالله حيدر، فاتن أحمد، وممثلون كثر آخرون، تأليف محمد خميس ومسعود أمر الله، إخراج علي مصطفى.

يعرض على قناة أبوظبي

خيوط المعازيب

يرصد العمل أبرز التحولات الاجتماعية بمدينة الإحساء السعودية، في ستينيات القرن الماضي، من خلال قصة عن كواليس تجارة "البشوت" و"المشالح"، والحياكة، حيث تتشابك الأحداث في دراما مليئة بالصراعات.

المسلسل من بطولة عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم أرحمة، فيصل الدوخي، وممثلون كثر آخرون، تأليف عدة كتاب تحت إشراف هناء العمير، وإخراج عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال.

يعرض على MBC1، ومنصة Shahid

ذاكرة قلب

تدور أحداث المسلسل حول طفلة يتبرع لها طبيب بقلب ابنته التي توفيت إثر حادث أليم، ما يكشف أسراراً تتعلق بحياة عائلتي الطفلتين، المتوفاة، والمتُبرع لها.

المسلسل من بطولة أحمد الجسمي، بدرية أحمد، بلال عبدالله، ليلى المقبالي، وممثلون كثر آخرون، تأليف بشاير العبدولي، وإخراج أحمد يعقوب المقلة.

يعرض على قناة سما دبي

رمادي

المشاكل والمصائب تلاحق "شمة" الأم المتسلطة والأنانية، وبناتها الثلاثة وبعد كل محاولة للهروب يعودون للصفر.

المسلسل من بطولة فاطمة الحوسني، إبراهيم الحساوي، لمياء طارق، علي كاكولي، إيمان الحسيني، إيمان فيصل، وممثلون كثر آخرون، تأليف علي دوحان، وإخراج أحمد شفيق.

يعرض على قناة SBC السعودية، ومنصة Shahid

زوجة واحدة لا تكفي

" لها عالمه ولها عالمها، ولكن".. تدير "هيلة" مع بناتها الثلاثة مدرسة مختلطة، وتعيش مع زوجها "رشيد" والبنات حياةً تبدو مثالية، إلا أن يكتشفن ما كان يخفيه عنهن.

يعرض على MBC1، ومنصة Shahid

سكة سفر 3

المزيد من المغامرات الكوميدية بانتظار الأشقاء الثلاثة.. فبعد اتهامه زورا بارتكاب جريمة، يسافر "خالد" مع "ناصر" و "وليد" عبر جنوب السعودية بحثًا عن مدينة آمنة للاختباء فيها، غير مدركين أنه قد ألقي القبض على المجرم الحقيقي.

المسلسل من بطولة سعد عزيز، صالح أبو عمرة، ومحمد الشهري، وممثلون كثر آخرون يحلون ضيوفًا على حلقات العمل، إخراج دافيد أرويان.

يعرض على MBC1، ومنصة Shahid

شباب البومب 12

مغامرات كوميدية جديدة يعيشها "عامر"، و"كفتة"، و"شكش" في موسم جديد من السلسلة الكوميدية السعودية الرائجة التي تتناول قضايا الشباب السعودي.

المسلسل من بطولة فيصل العيسى، عبد العزيز الفريحي، مهند الجميلي، سليمان المقيطيب، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على روتانا خليجية

طارق ونوف

طبيب شاب يعيش حياة بسيطة، يشاء قدره أن يقع في حُب مهندسة طموحة لكنها عنيدة... فهل تنجح علاقتهما رغم الاختلافات؟

المسلسل من بطولة سناء بكر يونس، فايز بن جريس، وممثلون كثر آخرون، تأليف أحمد سرور، وإخراج محمود دوايمة.

يعرض على روتانا خليجية

قضايا من البادية

يتناول قضايا بدوية برؤية واقعية، ضمن سلسلة من الحلقات المتصلة المنفصلة، وتستند إلى حكايا البادية الغنية بالتراث.

المسلسل من بطولة محمد العبادي، جولييت عواد، عبدالكريم القواسمي، محمد المجالي، جميل براهمة، وسام البريحي، وممثلون كثر آخرون، تأليف نورا الدعجة، إخراج سائد بشير الهواري، علاء ربابعة، سامر خضر وحمزة التاجي.

يعرض على قناة الإمارات

قلم رصاص

أحياناً ذكريات الماضي الأليم تعود من جديد لتؤرق حاضرنا.. فهل يمكن أن نمحوها؟.

المسلسل من بطولة إبراهيم الحربي، سناء بكر يونس، عبير أحمد، شيلاء سبت، حسين الحداد، وممثلون كثر آخرون، تأليف مريم القلاف، وإخراج عبد الله التركماني.

يعرض على روتانا خليجية

مرضي ودحام

يتناول المسلسل الكوميدي علاقة النسيبين "مرضي" و"دحام"، ومحاولات الأخ الطريفة للإصلاح بين أخته وزوجها.

المسلسل من بطولة عبد الناصر الدرويش، أحمد العونان، بلال عبد الله، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، وممثلون كثر آخرون، تأليف مجموعة كتاب، إخراج مالك صباح وعبد الله العراك.

يعرض على تلفزيون قطر

ملفات منسية

"في عمارة سكنية مليئة بالأسرار المرعبة".. تختفي فتيات في ظروف غامضة، وهناك من يحاول حل لغز اختفائهن.

المسلسل من بطولة شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، مرام البلوشي، حسن عبدال، الممثلة المصرية شيماء سيف، ومملثون كثر آخرون، تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج مناف عبدال.

يعرض على MBC دراما، ومنصة Shahid

منت رايق

تدور أحداث العمل ضمن إطار كوميدي داخل جريدة إلكترونية يعمل فيها غالبية الشخصيات، ويناقش العديد من القضايا مثل الصداقة والحب الحقيقي والتنمر، والعلاقات العائلية، كما يرصد الأزمات التي تواجه الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية.

المسلسل من بطولة هبة الدري، شيلاء سبت، سعود بوشهري، عبد العزيز النصار، وممثلون كثر آخرون، تأليف مني النوفلي، وإخراج نهلة الفهد.

يعرض على قناة دبي

من كثر حبي لك

"عن الحب والغيرة والكراهية".. يعيش أبطال العمل في عمارة سكنية واحدة، وتنشأ بينهم علاقات صداقة وحب، وخلافاتٌ أيضًا تصل حد الانتقام

المسلسل من بطولة إبراهيم الحربي، حمد العماني، فاطمة الطباخ، شوق الهادي، وممثلون كثر آخرون، تأليف نور البدوي، وإخراج حسين الحليبي.

يعرض على MBC دراما، وقناة السومرية، ومنصة Shahid

ورثة بن عاقول

تدور أحداث العمل في سوق "الجت" أحد الأسواق القديمة بالكويت، حيث تنشأ صراعات طريفة بين الباعة والتجار

المسلسل من بطولة حسن البلام، عبد الرحمن العقل، سماح، فهد البناي، خالد المظفر وممثلون كثر آخرون، تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى ذياب.

يعرض على قناة دبي

وديمة وحليمة

في موسم جديد من السلسلة الكوميدية، تستمر الخلافات بين الجارتين اللدودتين، التي تحاول كل منهما الإيقاع بالأخرى.

المسلسل من بطولة سعاد علي، ملاك الخالدي، مرعي الحليان، وممثلون كثر آخرون، تأليف جاسم الخراز، وإخراج عمر إبراهيم.

يعرض على قناة سما دبي



يس عبد الملك

"التقدم بالعمر... هل يعني الجفاء والإهمال من أقرب الأقرباء".. يروي العمل قصة رجل مسن، يواجه مهمة تبدو صعبة في الحفاظ على أفكاره وأسرته ضد تقلبات الزمن والتغييرات الاجتماعية.

المسلسل من بطولة سعد الفرج، عبد الرحمن العقل، حسين المهدي، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون، تأليف محمد خال النشمي، وإخراج مناف عبدال.

يعرض على MBC دراما، وقناة الظفرة، ومنصة Shahid