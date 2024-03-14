دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر صورة لها من أحد مشافي لبنان، في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، طمأنت فيها جمهورها قائلة "لاتقلقوا عمر الشقي بقي.."، وذلك بعدما أثارت قلقهم في فيديو سابق، وطلبت الدعاء لها.

وتتواجد فريدة في لبنان، حالياً، لاستكمال تصوير مسلسل "العتاولة" الذي يحقق تفاعلاً على منصات التواصل منذ انطلاقة عروض المسلسلات المصرية في رمضان 2024. وتؤدي دور "سترة" والدة "العتاولة"، وتساهم في تحريك الأحداث من خلال شخصية الأم القوية التي تمتلك تأثيراً على أولادها.

وتدور أحداث المسلسل: "حول صراع كبير بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، يقود إلى تدمير العائلة، فبعد وقوعه في الحب، يعزم (نصار)، وهو سارق محترف، على الخروج من عالم الاجرام، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط حرب شرسة تخوضها ضده الجهات المتضررة من قراره."

"العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، وممثلون كثر آخرون، تأليف أحمد خالد موسى، وإخراج هشام هلال.

ويعرض على: MBC مصر ، MBC العراق، ومنصة Shahid