دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس كم الإعلانات الكبير خلال المسلسلات والأعمال الفنية التي تُعرض على شاشات القنوات التلفزيونية خلال شهر رمضان الجاري، مما أثار تفاعلا.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "صباح الخير .. حاولت أتفرج من باب العلم بالشيء على المسلسلات إمبارح لكن لم يحالفني الحظ وسط كم الإعلانات المهول ده الذي لا يتناسب مع أي نسب دولية".

وأضاف رجل الأعمال المصري موضحا: "دقيقة مسلسل قدام ٢٠ دقيقة إعلانات إن مكانش أكتر..توو ماتش..الإعلان بتاعنا ضاع وسط كل الإعلانات..فحطيته هنا عشان ميفوتكمش".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس" مع ما كتبه نجيب ساويرس، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: