رمضان 2024.. حصة وافرة للرسوم المتحركة من المسلسلات المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "يحيي وكنوز 3"، "سر المسجد"،" نور والكوكب السعيد"، و"نورة".. 4 مسلسلات رسوم متحركة، على قائمة المسلسلات المصرية في رمضان 2024.

منها ما حظي بشعبية في المواسم السابقة.. إليكم ما تتناوله هذه الأعمال:

"يحيى وكنوز"- الموسم الثالث: "أرض الحكايات"

يواصل "يحيى" وشقيقته "كنوز" خوض مغامراتهما العابرة للزمن، برفقة مدرس التاريخ "عصام" الذي يقدم لهما النصائح ويشاركهما متعة المغامرات، ويركز الموسم الثالث على "حرب العقول"، والمحاولات التي تستهدف قطع روابط الأجيال الحالية بماضيها، وهويتها.

"سر المسجد"

يتطرق العمل لأساليب التربية الدينية للأطفال، ويتناول كيفية معالجة بعض الإشكالات التي قد تواجههم كالتنمر "وفقًا لتعاليم الدين السمحة".

"نور والكوكب السعيد"

يركز العمل على المخاطر التي تهدد الأرض، من خلال قصة "4 أبطال في مواجهة خطر كبير يهدد كوكبنا".

"نورة"

تدور أحداث العمل حول حلم الفتاة "نورة" التي تسعى لتحقيقه، بينما تدعمها عائلتها في تجاوز العقبات، ومنها الخوف من الفشل.